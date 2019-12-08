Фальшивый «Ржев». Еще одно кино о войне, которое следует забыть

Источник материала: Аргументы и факты

Главная особенность большинства современных кинокартин, рассказывающих о советской эпохе — они строятся на тезисе, что все в СССР происходило «вопреки». Советские космонавты покоряли околоземную орбиту вопреки злобным и безжалостным генералам, баскетболисты выигрывали Олимпиаду вопреки тупым и трусливым чиновникам, ну, и, разумеется, Великую Отечественную войну выиграли вопреки Сталину и полководцам.

Литературная основа

Фильм «Ржев» режиссера Игоря Копылова строго следует данной линии. «Честно о засекреченной битве» — написано на рекламном плакате. В действительности нет в картине ни честности, ни самой битвы. Понять, чем на самом деле была Ржевская битва, в чем был ее трагизм и значение, из фильма нельзя, как из «Сталинграда» Федора Бондарчука было решительно невозможно понять, в чем было значение битвы за Сталинград.

Создатели «Ржева» попытались прикрыться первоосновой — повестью писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Кондратьев, воевавший подо Ржевом и награжденный медалью за бой за деревню Овсянниково, начал писать поздно, но сразу обратил на себя внимание повестью «Сашка».

Вот только, в отличие от «Сашки», проникнутой глубоким психологизмом, повесть «Искупить кровью» пришлась на времена поздней перестройки, когда ее автор ударился в политику, и призывал к скорейшему демонтажу советского строя. Но распад СССР и последующие события станут для писателя глубочайшим потрясением, и уже в начале 1992 года он начнет публиковать статьи с резкой критикой происходящего. Не так Кондратьев представлял себе преобразования.

Вячеслав Леонидович ушел из жизни в 1993 году, а если бы дожил до наших времен, то вряд ли дал бы разрешение на экранизацию своего самого политически ангажированного и неудачного произведения.

Ода уголовникам и «бывшим»

Но авторы «Ржева», кажется, сознательно искали именно такую повесть, ибо она наилучшим образом вписывалась в изначальный замысел — показать войну «вопреки».

Фильм собрал практически все штампы — здесь вам и пьющий командир, отдающий жестокие приказы, и глупый политрук, не обладающий никаким авторитетом, и герой-уголовник, и жестокий особист, и враг советской власти, воюющий «не за нее, а за Россию».

Какое это все имеет отношение к правде о войне? Да ни малейшего.

Уже много раз, с фактами в руках, историки объясняли, что уголовники не составляли мало-мальски серьезного процента от общего числа военнослужащих Красной армии. Равно как и штрафные подразделения не были костяком советских соединений.

Что касается «бывших», воюющих за «Россию», то таковые, как правило, уходили служить в немецкую вспомогательную полицию, или же другим образом сотрудничали с оккупантами, а вовсе не геройствовали в рядах Красной армии. А уж если и были такие, то они явно не вели на передовой политических дискуссий, прекрасно понимая, что подобные откровения для них обернутся, в лучшем случае, трибуналом. И это вполне справедливо, ибо брожение умов в подразделениях на линии фронта — это прямой путь к военной катастрофе.

Коммунисты под запретом?

Суровая правда жизни заключается в том, что главную тяжесть войны вынесли поколения, воспитанные советской властью, комсомольцы и коммунисты, а вовсе не «блатные» и не бывшие белогвардейцы.

В современном кино о войне много и истово молятся. Предположим, это тоже правда жизни. Но вы хоть раз видели, что бы боец в фильме писал перед сражением заявление о приеме в партию? А ведь таких примеров в реальности была масса.

Да что там простые бойцы — политруки в современном кино о войне либо откровенно враждебны солдатам, либо политически нейтральны, подобно политруку Клочкову в «28 панфиловцах». А разве это правда? Разве в действительности не поднимали сплошь и рядом людей в атаку?

Одна из самых знаменитых фотографий войны — «Комбат». На нее запечатлен командир, увлекающий бойцов в атаку личным примером. В действительности на этом фото был запечатлен младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко.

Но пошли бы бойцы под смертельный огонь врага за политруком, если бы он выглядел ничтожеством, подобным тому, каким политработника показали во «Ржеве»?

Ложь «Штрафбата». Что на самом деле представляли собой штрафные части? Подробнее

Советская правда о войне

Современные кинодеятели претендуют на то, что рассказывают некую правду о войне, которую раньше скрывали. В действительности, правда о войне звучала десятилетиями.

Одно из самых известных военных стихотворений — «Я убит подо Ржевом» — было написано Александром Твардовским в 1946 году. Никакой бравурности и парадности в нем нет и близко.

Как нет ее и в строчках знаменитой в советские годы поэтессы Юлии Друниной:

Я столько раз видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу — во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.



Немецкий танк под Ржевом. Фото: www.globallookpress.com

Знаменитые произведения писателя-фронтовика Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» и «Горячий снег» были написаны и поставлены в кино в советские годы.

Вот один диалог члена Военного совета Веснина и генерала Бессонова из «Горячего снега»:

«— Моя эмоциональность понятна — там люди гибнут, а ты бессилен им помочь!

— Солдаты.

— А вы не помните, что они ещё и люди?

— Нет, не помню, не имею права, иначе начну думать, что у них есть отцы, матери, дети, что их ждут дома... тогда трудно будет на смерть их посылать... а приходится...».

У Бондарева генерал предстает не тупым пьющим животным, посылающим людей на убой, а человеком, подавляя чувства и переживания, решает задачу, которую нельзя решить иначе, чем жертвуя бойцами. И становится ясно, что нет на войне одной-единственной правды... Есть правда рядового, правда комбата, правда генерала... И на пересечении этих правд и видна ярче всего трагедия войны.

В фильме «Аты-баты, шли солдаты...» Леонида Быкова весь трагизм первого и последнего боя взвода раскрывается одной фразой, брошенной в кульминационный момент будто мимоходом:

«Они лапти своему „тигру“ накинут, и все наши смерти коту под хвост»

А диалог между старшиной Васковым и умирающей Ритой Осяниной из фильма «А зори здесь тихие» касается трагизма военных потерь:

«— Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?

— Ну, зачем так... Всё же понятно — война...

— Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно? Что ответить, когда спросят: „Что ж это вы, мужики, мам наших от пуль сберечь не могли?“

— Не надо... Мы Родину защищали... её. Не мучь себя».

Кино, похожее на вражескую пропаганду

Можно приводить бесконечное количество примеров той самой правды о войне, которой в советские годы якобы не было.

Правды о войне нет сейчас. Ее заменила ложная и подлая концепция, введенная в 1990-х в угоду текущему моменту, и до сих пор упорно продвигаемая определенными силам.

Иногда говорят- молодые россияне не понимают советских фильмов о войне, и для них нужны новые, с яркими сценами, «экшном».

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Насчет непонимания — это вопрос весьма спорный. Но даже если принять данную точку зрения, то какая польза от картин, в которых нет ничего, кроме «экшна». Или, хуже того, как в «Ржеве», под видом «правды» людям скармливают очередное ведро исторических помоев?

Еще во времена советско-финской войны пропагандисты противника пытались распространять среди красноармейцев листовки, в которых говорилось: «Политрук хуже врага — он стреляет тебе в спину!»

Современное российское кино о войне, по сути, является видеоотражением этого вражеского пропагандистского постулата. И «Ржев» просто стал еще одной такой же кинолистовкой.