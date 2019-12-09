Источник материала: Клiч Радзiмы

Пресс-релиз

БРСМ и БРПО в Витебской области дали старт акции «Чудеса на рождество»

Традиционно благотворительный проект Союза молодежи и пионерской организации, символом которого стали красные рукавички, стартовал 5 декабря в Международный день волонтеров.

В этом году старт акции на Витебщине был дан в Новополоцке на городском форуме волонтеров «Насустрач з дабром». К слову, волонтеры во всех регионах области подготовят подарки, которые вручат во время встреч с воспитанниками детских домов, школ-интернатов, приютов для детей сирот и детей-инвалидов.

Главная задача республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество» окружить в новогодние и рождественские дни теплом детей и одиноких пожилых людей, которые особенно нуждаются в заботе и внимании.

Справочно: Благотворительная акция организуется и проводится для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями; детей, воспитывающихся в многодетных и малообеспеченных семьях.

Символ акции – красная рукавичка с эмблемами ОО «БРПО», и волонтерского движения ОО «БРСМ» «Доброе Сердце», которая символизирует стремление детей и молодежи Беларуси отдать частичку тепла и окружить заботой, вниманием нуждающихся, особенно в Новогодние и Рождественские дни.

За дополнительной информацией, пожалуйста, Елена, +375 33 390 27 31