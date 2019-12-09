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В Шарковщинском районе количество самозанятых граждан выросло

09.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

В Шарковщинском районе количество самозанятых граждан выросло

Хотите подработать в свободное время или сделать любимое хобби основным источником дохода? Возможности для этого есть даже без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Без регистрации индивидуального предпринимателя граждане могут заниматься репетиторством, фотосъемкой, продажей котят и щенков, оказывать услуги тамады, предоставлять другим физическим лицам квартиры, дома, дачи для краткосрочного (не более 15 дней) проживания и другими видами деятельности.

Выполнять работы (оказывать услуги) вправе для физических лиц. Единый налог заменяет уплату подоходного налога, иных налогов и сборов. Самому рассчитывать сумму налога не нужно. Это сделает работник налоговой инспекции, в которую вы направили письменное уведомление. У него вы сможете уточнить и реквизиты для уплаты единого налога.

В Шарковщинском районе количество самозанятых граждан выросло за год более чем на 25 процентов. По итогам одиннадцати месяцев 85 физических лиц (что на 17 человек больше по сравнению с анологичным периодом 2018 года) ведут деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии уплаты единого налога. Казна района пополнилась на 8,5 тыс. рублей.

Самыми востребованными видами деятельности среди самозанятых являются парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру (этим занимаются 23 человека или 27 процентов от общего количества физлиц – плательщиков единого налога), причем по сравнению с аналогичным периодом 2018-

го года их число выросло более чем в два раза. Также востребован такой вид услуг, как оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, выпас скота (14 человек), штукатурные , малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоямим, кладка, (ремонт) печей и каминов (8 человек), распиловка и колка дров (5 человек), репетиторство (5 человек).

За период с 01 января 2019 по 30 ноября 2019 года наиболее динамично росло количество таких физлиц – плательщиков единого налога, которые оказывают такие услуги, как уход за взрослыми и детьми, приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, кошение трав на газонах (темп роста 20 процентов), а также выполнение работ, оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений(зданий, сооружений), помещений, иных мест (их число выросло в 2 раза).

С 2019 года для плательщиков – физических лиц появилось новые виды деятельности, которыми можно заниматься по заявительному принципу. Это нанесение аквагрима и упаковка товаров потребителей (эти виды деятельности в районе не восстребованы).

В связи с проведением новогодних праздников повышенным спросом будут пользоваться услуги, как

– деятельность, связанная с поздравлением с Новым годом;

– деятельность актеров, музыкантов, предоставление услуг тамадой;

– парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру;

– предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, дач для краткосрочного проживания.

До начала такой деятельности, включая принятие от потребителя заказа на оказание услуги, необходимо в инспекцию направить уведомление и уплатить единый налог.

Если будет установлено, что гражданин осуществлял деятельность без уплаты единого налога, налоговая служба обяжет уплатить налог по действующей ставке. При совершении подобного нарушения повторно уплатить налог придется в пятикратном размере.

С. ФЕДУКОВИЧ, ведущий референт отдела по работе с плательщиками по Шарковщинскому району инспекции МНС по Глубокскому району.

 

 

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