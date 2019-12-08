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В Новой Зеландии при извержении вулкана погиб человек, есть пострадавшие и пропавшие без вести
Источник материала: СТВ
Новости Новой Зеландии. На новозеландском острове Уайт-Айленд началось извержение вулкана: погиб один человек, есть пострадавшие и пропавшие без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их точное количество устанавливается.
К ближайшей безопасной зоне направлены вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. Уровень опасности на острове повышен до четвертого.
По предварительной информации, в момент извержения рядом с горой находились около 100 человек. Отметим, Уайт-Айленд – единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Он является достопримечательностью страны и открыт для туристических поездок.
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Новости Новой Зеландии. На новозеландском острове Уайт-Айленд началось извержение вулкана: погиб один человек, есть пострадавшие и пропавшие без вести, сообщили в...
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