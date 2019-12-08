Не под бой курантов? Газовый вопрос власти обещают решить за две недели

"Что касается газа, мы обменялись позициями, они зачастую не совпадали, но в конце концов президенты определили направления", - сказал Семашко, которого цитирует госагентство БелТА.





"Мы ставим вопрос о том, какая будет цена газа на 2020 год", - отметил он.





Семашко напомнил, что в соответствии с межправительственными соглашениями стоимость поставок газа на 2020 год должна была быть согласована еще к 1 июля 2019 года.





"К сожалению, мы опять подошли к концу года. Но я убежден, что на предстоящей неделе мы этот вопрос попытаемся решить с Алексеем Миллером и министерством энергетики РФ, а возможно и с участием Дмитрия Козака", - добавил посол.





По словам дипломата, после того, как будут согласованы все интеграционные дорожные карты и они вступят в силу с 1 января 2021 года, вопрос о цене поставок газа в Беларусь будет снят полностью.





Вместе с тем, поскольку стороны намерены выйти к 1 января 2021 года на равные цены на газ, белорусская сторона настаивает на том, что и в 2020 году его цена должна снижаться, чтобы создать базу для формирования единого экономического пространства.





"Поэтому мы ставим вопрос, чтобы постепенно к 1 января 2021 года прийти к такой же цене, как на границе (на уровне Смоленской области - ИФ). А для того чтобы была убежденность, что это будет так с 1 января 2021 года, мы ставим вопрос о том, что давайте уже двигаться и в 2020 году, хотя бы половину этого пути пройдем", - подчеркнул дипломат.









Беларусь ведет с РФ переговоры о цене на газ с 2020 года. Срок действия достигнутых в апреле 2017 года договоренностей о цене на газ ($129 и $127 за 1 тыс. кубометров в 2018 и 2019 годах соответственно) заканчивается в декабре текущего года.





Отпускные цены на природный газ для промпредприятий в Беларуси практически в 2 раза выше "входной" цены на границе. В соответствии с постановлением белорусского антимонопольного ведомства, с 1 января 2019 года базовая цена на газ для промпредприятий составляет $254 за 1 тыс. кубометров.