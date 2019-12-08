Доллар готовится к новым высотам – как сильно упадет рубль

Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. Об этом в комментариирассказал старший аналитик компании «Альпари»





– На внешних валютных рынках на минувшей неделе в очередной раз больших потрясений не было. Евро рос к доллару и за неделю вырос с 1,1010 до 1,11 ровно, или на 0,8%.





По отношению к российскому рублю иностранные валюты вели себя по-разному. Доллар снизился с 64,1 до 63,7 российского рубля, или на 0,5%. Евро напротив вырос – с 70,5 до 70,7 российского рубля, или на 0,3%.





К белорусскому рублю вновь подорожали все три иностранные валюты. Доллар подорожал на 0,32%. Евро вырос на 1,17%. Российский рубль подорожал на 0,88%.

Вся валютная корзина подросла за неделю на 0,77%. Во-первых, это уже третья неделя подряд, когда корзина дорожает. И, во-вторых, третью неделю подряд она дорожает за счет одновременного роста курсов всех трех иностранных валют.





Кстати говоря, к концу прошлой недели российский рубль обновил максимум с начала года.









На начавшейся неделе мы опять можем столкнуться с ростом иностранных валют. Доллар может подорожать до 2,12 белорусского рубля. Евро – вырасти до 2,38 белорусского рубля. А российский рубль поднимется до 3,35 белорусского рубля за 100 российских.