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Доллар готовится к новым высотам – как сильно упадет рубль

09.12.2019 11:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль на ушедшей неделе продолжил падение, а все три основные иностранные валюты подорожали. Как поведут себя курсы валют на очередной пятидневке?

Об этом в комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

– На внешних валютных рынках на минувшей неделе в очередной раз больших потрясений не было. Евро рос к доллару и за неделю вырос с 1,1010 до 1,11 ровно, или на 0,8%.

По отношению к российскому рублю иностранные валюты вели себя по-разному. Доллар снизился с 64,1 до 63,7 российского рубля, или на 0,5%. Евро напротив вырос – с 70,5 до 70,7 российского рубля, или на 0,3%.

К белорусскому рублю вновь подорожали все три иностранные валюты. Доллар подорожал на 0,32%. Евро вырос на 1,17%. Российский рубль подорожал на 0,88%.
Вся валютная корзина подросла за неделю на 0,77%. Во-первых, это уже третья неделя подряд, когда корзина дорожает. И, во-вторых, третью неделю подряд она дорожает за счет одновременного роста курсов всех трех иностранных валют.

Кстати говоря, к концу прошлой недели российский рубль обновил максимум с начала года.


На начавшейся неделе мы опять можем столкнуться с ростом иностранных валют. Доллар  может подорожать до 2,12 белорусского рубля. Евро – вырасти до 2,38 белорусского рубля. А российский рубль  поднимется до 3,35 белорусского рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль на ушедшей неделе продолжил падение, а все три основные иностранные валюты подорожали. Как поведут себя курсы валют на очередной пятидневке?
 
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