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Власти простимулируют белорусок рожать быстрее

09.12.2019 11:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси прорабатывается ряд мер по стимулированию рождаемости, в том числе пособие для женщин за рождение детей с кратким перерывом - в три-четыре года.



Об этом сегодня сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время круглого стола по вопросам проектной деятельности Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Ирина Костевич рассказала, что в качестве одной из мер стимулирования рождаемости в Беларуси рассматривают так называемый бонус за скорость

"Прорабатываем вопрос о таком пособии тем мамам, которые в краткосрочном периоде, в течение 3-4 лет, успевают родить второго и последующего ребенка", - проинформировала министр.

Она пояснила, что решение о введении нового пособия базировалось на результатах исследования "Поколение и гендер", которое проводилось во время реализации программы международной технической помощи ЮНФПА. 


"Когда семьи говорят, что не планируют ранее 29 лет иметь первого ребенка, это указывает на то, что мы должны переформатировать свои меры поддержки", - отметила Ирина Костевич. 

Она обратила внимание, что женщины старшего поколения рожали в среднем с 20 до 40 лет, у современных мам этот срок сократился на 10 лет - с 30 до 40.
 
 
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В Беларуси прорабатывается ряд мер по стимулированию рождаемости, в том числе пособие для женщин за рождение детей с кратким перерывом - в три-четыре года.
 
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