«Крутой поворот в карьере»: «Когда решил не быть военным, родные напоминали про пенсию в 47 лет»

Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY запустил новый конкурс « Крутой поворот в карьере ». Если вы когда-то резко меняли место работы и сферу деятельности, этот конкурс точно для вас! Напомним, что автор истории, за которую проголосуют читатели, получит приз — 300 рублей. Сегодня у нас история о том, как Алексей из Бреста променял карьеру военного на айтишника.



Фото автора конкурсной истории.

«По распределению должен был ехать на один из „угасающих“ заводов, но пришла повестка в армию»

— Эта история начинается с того, что после окончания Великосельской базовой школы в Пружанском районе в 2004 году я решил поступать в Высший радиотехнический колледж в Минске. Вступительная компания дала мне понять, что с оценками 7 и 8 поступить в престижный колледж РБ практически невозможно, только если на платное. А так как мои родители не имели достаточного дохода для моего платного обучения (у меня еще младшие брат и сестра), мне пришлось идти учиться дальше с среднюю школу.

После окончания средней школы № 4 в Пружанах в 2006 году я решил еще раз испытать судьбу с поступлением на бюджет, только уже в высшее учебное заведение. Этим заведением оказался Барановичский государственный университет.

В 2011 году я успешно окончил университет и получил специальность инженера-программиста. И на распределении попал на один из «угасающих» заводов. Но пойти работать туда у меня не получилось — пришла повестка в армию. И вот, через 3 недели после получения диплома, я — военнослужащий Органов пограничной службы в Бресте.

В 2012 году за 2 месяца до окончания срочной службы мне предложили занять должность техника Центра информационных технологий с зарплатой в 200 долларов и перейти на контрактную службу. Я согласился, т.к. решил, что на гражданке я не смогу найди хорошо оплачиваемую работу. В 2013 году я в первый раз вступил в брак. После первого контракта, в 2014 году, имея проблемы в семье, я не задумывался об изменении рабочей обстановки, а лишь поинтересовался у начальства о возможность карьерно подняться. И да, мне предложили офицерскую должность с зарплатой 300 долларов. Так я подписал контракт еще на 3 года. Служба была не тяжелая, но временами приходилось проводить время в командировках. Режим работы был не нормирован, поэтому дома я появлялся иногда и после 20:00.

«Родные уговаривали не уходить: престижная работа, на пенсию в 47 лет…»



Фото автора конкурсной истории.

За эти три года я развелся с первой женой. Пережил большой стресс от потери семьи. Но, как это иногда случается, через 1,5 года после расторжения брака я нашел истинную любовь. Через 1,5 года отношений мы узаконили их, а еще через полгода у нас родилась прекрасная дочь.

На тот момент было начало 2017 года, я с уговоров супруги уже ходил на курсы английского языка и планировал уйти из армии в поисках работы по специальности.

Родители и другие родственники уговаривали меня остаться. Мол престижная работа, на пенсию в 47 лет пойдешь, но я понимал все «прелести службы» и был настроен только на уход. На момент окончания контракта, в июле 2017 года, я без двух месяцев был старшим лейтенантом с зарплатой в 320 долларов.

Свое резюме я отсылал еще за 3 месяца до окончания службы, но результатов никаких не было. Но по воле судьбы, в день моего увольнения, меня пригласили на собеседования в Центр защиты информации (ЦЗИ) БелЖД на должность ведущего-инженера. Меня выбрали из числа кандидатов и через месяц я приступил к работе. Зарплата была чуть повыше прежней — около 350 долларов. Дома я был всегда в одно время. В 17.00 заканчивался мой рабочий день.

Работа была очень тяжелой, я занимался написанием технических заданий и описанием разработанных программ. Для меня эта работа была немного скучна. В это же время я начал осваивать специальность «Мебельщика». Занимался изготовлением корпусной мебели: кухни, шкафы и т.д. Дома я стал появляться поздно, далеко за 22 часа. Доход это приносило нормальный, но во вред семье.

Уже через месяц я целенаправленно пошел в отдел кадров Брестгазоаппарата (Gefest), где предложил свою кандидатуру на должность инженера-программиста. Дали тестовые задания, с которыми я справился легко и быстро. И меня предупредили, что «Вы нам подходите, но вакансий на данный момент нету. Ждите, мы Вам позвоним!». Так я ждал почти год. И когда я уже и не рассчитывал на эту должность, мне в один день предложили повышение в ЦЗИ с зарплатой в 550 долларов и нововведенную должность, лично для меня, на Гефесте с зарплатой 500 долларов. После общения с семьей, мы решили, что стоит пойти на Гефест. Так в июне 2018 года я попал в крупную градообразующую организацию Бреста.

Здесь меня все устраивало. И рабочее место, и график, и зарплата. Тем более я не прекращал свою деятельность в области изготовления мебели. Но меня все-равно не покидала мысль о том, что я трачу очень много времени на работу, при этом зарабатывания не такие уж и большие деньги, т.к. работа мебельщиком приносила нам ежемесячно около 250 долларов, тогда как мои сверстники, одногруппники и некоторые знакомые работая в IT-компаниях зарабатывали в разы больше и имели больше свободного времени. Поэтому я начал размещать свое резюме на всех возможных сайтах и отправлять его во все встретившиеся мне компании. Отовсюду шли отказы.

«Попробовал поработать айтишником в Минске, но в итоге вернулся в Брест»

В мае 2019 года, когда на Гефесте я был уже влившимся сотрудником, мне позвонили из Минска. Мне поступило предложение пойти в маленькую IT-компанию Bright Solutions программистом с зарплатой более 1000 долларов. Это меня подзадорило и обсудив все «за» и «против» было решено поехать в Минск мне одному. От дел мебельщика я отошел. Своих клиентов передал своему компаньону. Каждые выходные я ездил домой в Брест. Часть денег уходило на съем жилья и проезд домой. Так продолжалось 5 месяцев. В это время мы уже ждали второго ребенка. Ближе к сроку, мне нужно было решать: или перевозить семью в Минск, или возвращаться в Брест самому. Мной было принято решение возвращаться домой и я опять разослал резюме. И уже в ноябре 2019 года мне предложили должность инженера-программиста в большую IT-компанию СООО «Системные технологии», имеющую офис в г. Бресте. Так я вернулся домой и нашел работу по душе с отличным коллективом и отличной зарплатой.



Фото автора конкурсной истории.

У меня родился сын. И теперь я счастливый человек, имея любимую и любящую супругу, прекрасную дочь и маленького сына.

Не бойтесь менять свое место работы. Идите к своей цели — и вы ее добьетесь. Берегите себя и своих близких.

С подробными условиями конкурса вы можете познакомиться здесь . Ждем ваши истории!