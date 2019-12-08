|
Бонус за скорость. Белорускам будут платить за рождение детей с кратким перерывом
09.12.2019 12:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: o-krohe.ru
В правительстве собираются ввести пособие для женщин, которые рожают второго и последующего ребенка с интервалом 3-4 года.
О планах ввести доплату для матерей, которые решили не затягивать со вторыми и последующими родами, рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Пособие могут ввести для матерей, «которые в краткосрочном периоде, в течение 3-4 лет, успевают родить второго и последующего ребенка", пояснила министр.
Планы по введению нового пособия появились в правительстве после выводов исследования "Поколение и гендер", которое проводилось во в рамках программы международной технической помощи Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). "Когда семьи говорят, что не планируют ранее 29 лет иметь первого ребенка, это указывает на то, что мы должны переформатировать свои меры поддержки", - цитирует министра
Статистика говорит о том, что предыдущие поколения женщин в Беларуси рожали с 20 до 40 лет. Новое же поколение мам предпочитает рожать в промежуток с 30 до 40.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В правительстве собираются ввести пособие для женщин, которые рожают второго и последующего ребенка с интервалом 3-4 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)