Бонус за скорость. Белорускам будут платить за рождение детей с кратким перерывом

Источник материала: Ежедневник



фото: o-krohe.ru

В правительстве собираются ввести пособие для женщин, которые рожают второго и последующего ребенка с интервалом 3-4 года.

О планах ввести доплату для матерей, которые решили не затягивать со вторыми и последующими родами, рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Пособие могут ввести для матерей, «которые в краткосрочном периоде, в течение 3-4 лет, успевают родить второго и последующего ребенка", пояснила министр.

Планы по введению нового пособия появились в правительстве после выводов исследования "Поколение и гендер", которое проводилось во в рамках программы международной технической помощи Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). "Когда семьи говорят, что не планируют ранее 29 лет иметь первого ребенка, это указывает на то, что мы должны переформатировать свои меры поддержки", - цитирует министра БЕЛТА .

Статистика говорит о том, что предыдущие поколения женщин в Беларуси рожали с 20 до 40 лет. Новое же поколение мам предпочитает рожать в промежуток с 30 до 40.