Трансграничный веломаршрут может связать Августовский канал и Беловежскую пущу

Источник материала: Виртуальный Брест

Трансграничный кольцевой веломаршрут может связать Августовский канал и Беловежскую пущу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.





Маршрут проляжет по обе стороны белорусско-польской границы. Это будет своеобразное кольцо, которое позволит путешествующим на велосипеде посетить два популярных туристических объекта, распложенных на территории двух стран. Работы по реализации проекта могут начаться уже в 2020 году. Создание нового маршрута обсуждалось во время рабочей встречи представителей управления спорта и туризма Гродненского облисполкома, посольства Польши в Беларуси, Союза сельских гмин Подляского воеводства и субъектов предпринимательства в сфере туризма Подляского воеводства.

"Главной же темой стало развитие туризма на Августовском канале, в частности, создание туристического кластера на белорусской части канала, развития и реализации в районе канала и поселка Сопоцкин предпринимательских инициатив. Появление новых интересных объектов поспособствует повышению туристической привлекательности Августовского канала. Кроме того, это положительно скажется и на развитии региона, позволит создать новые рабочие места", - рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. Также стороны обсудили совместное продвижение бренда Августовского канала на международных туристических рынках.

Положительный опыт сотрудничества уже наработан. Летом 2019 года был открыт трансграничный веломаршрут "АвгустВело" протяженностью около 50 км. Он связал Гродно, белорусскую и польскую части канала. Маршрут был создан по проекту "Поддержка развития предпринимательства в туризме за счет развития инфраструктуры Гродненской области", реализуемого управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома и Гродненским райисполкомом совместно с Союзом сельских гмин Подляского воеводства по программе "Польская помощь". Также в рамках проекта идет обновление туристско-информационного центра в Сопоцкине. Здесь разместятся мастерская и прокат велосипедов. Еще три пункта проката и обслуживания появятся в районе канала. Кроме того, для туристов приобретено 100 велосипедов. Уже в новом сезоне их можно будет взять напрокат.