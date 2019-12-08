На Зыбицкой поставят памятник, который объяснит, почему Беларусь – не Белоруссия

Источник материала: KYKY

В конце ноября стало известно , что на тусовочной Зыбицкой собираются поставить «самый крохотный» в стране памятник. Его авторы предлагали самим беларусам решить, что это будет, и устраивали голосование. Как пишет Telegraph, выбор сделан окончательно.

Авторы памятника просили определиться с одним вариантом из трех: новой достопримечательностью могла стать мельница, которая стояла на Зыбицкой, 6 почти 200 лет назад, либо пани Парникель (хозяйка городского пансиона 18-го века для благородных девиц, который также находился на Зыбицкой), либо беларуское эго. Голосование шло почти две недели, свое мнение выразила почти тысяча человек. В итоге победило эго.

«Мы решили сделать памятник Беларуси, которая не Белоруссия. Где бы ни был беларус и как бы ни определяли нашу страну местные карты, мы объясняем, что являемся беларусами, что пишется наша страна как Беларусь. <...> Мне нравится, что постамент обрастет деталями, которые можно будет рассмотреть только под лупой, но они будут понятны каждому беларусу», – говорит скульптор Стас Никонович.

Со слов организаторов инициативы, памятник высотой в 15 сантиметров дополнят описанием на трех языках – русском, беларуском и английском языках. Его также оборудуют лупой, чтобы зрители рассмотрели мелкие детали – как смеется скульптор, лидские кроссовки на ногах беларуса. Стену для памятника распишет художница Зоя Луцевич.

Так как голосование закончилось 6 декабря, работу над новым объектом закончат спустя две недели, к 20 декабря, на второй день рождения бара «На дне». Все причастные к созданию скульптуры обещают сдернуть бархатное покрывальце и разрезать ленточку маленькими ножницами, а также небольшой салют из конфетти, и в целом – душевную вечеринку с игрой в фанты и секретным dj-сетом.

Фото обложки: @nikakoroleova.

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