|
Беларусь готова к совместным военным учениям с НАТО. Идут переговоры о форматах
09.12.2019 13:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: eurasia.expert
Об этом сообщил экс-глава Генштаба, депутат Палаты представителей Олег Белоконев.
Такое заявление Белоконев сделал в беседе с газетой
Олег Белоконев подчеркнул, что учения могут состояться в случае, если «НАТО будет понимать: наш стратегический союзник – это Россия".
Депутат проинформировал также, что во время визита в Минск руководителя Генштаба ВС Италии генерала Энзо Веччиарелли обсуждалась возможность отправки белорусских миротворцев в Ливан (речь идет о контрактниках, а не солдатах срочной службы).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил экс-глава Генштаба, депутат Палаты представителей Олег Белоконев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)