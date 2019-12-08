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Беларусь готова к совместным военным учениям с НАТО. Идут переговоры о форматах

09.12.2019 13:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь готова к совместным военным учениям с НАТО. Идут переговоры о форматах

фото: eurasia.expert

Об этом сообщил экс-глава Генштаба, депутат Палаты представителей Олег Белоконев.

Такое заявление Белоконев сделал в беседе с газетой "Наша Нива". По его словам, Беларусь и НАТО ведут переговоры о возможных форматах совместных учений.

Олег Белоконев подчеркнул, что учения могут состояться в случае, если «НАТО будет понимать: наш стратегический союзник – это Россия".

Депутат проинформировал также, что во время визита в Минск руководителя Генштаба ВС Италии генерала Энзо Веччиарелли обсуждалась возможность отправки белорусских миротворцев в Ливан (речь идет о контрактниках,  а не солдатах срочной службы).

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщил экс-глава Генштаба, депутат Палаты представителей Олег Белоконев.
 
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