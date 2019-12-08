Беларусь готова к совместным военным учениям с НАТО. Идут переговоры о форматах

Источник материала: Ежедневник



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Об этом сообщил экс-глава Генштаба, депутат Палаты представителей Олег Белоконев.

Такое заявление Белоконев сделал в беседе с газетой "Наша Нива ". По его словам, Беларусь и НАТО ведут переговоры о возможных форматах совместных учений.

Олег Белоконев подчеркнул, что учения могут состояться в случае, если «НАТО будет понимать: наш стратегический союзник – это Россия".

Депутат проинформировал также, что во время визита в Минск руководителя Генштаба ВС Италии генерала Энзо Веччиарелли обсуждалась возможность отправки белорусских миротворцев в Ливан (речь идет о контрактниках, а не солдатах срочной службы).