Россию на четыре года отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира

Источник материала: Аргументы и факты

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, сообщает пресс-служба WADA.

Данное решение означает, что Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. При этом остается не ясным, будут ли проведены те крупные соревнования на территории России, на которые страна ранее уже получила право проведения.

Кроме того, спортсмены из России не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом своей страны. Запрет также продлится, как минимум, четыре года.

Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Что происходит?

20 сентября 2018 года исполком WADA восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты WADA получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. WADA приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Однако осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.