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Какой у нас может быть союз? Убийцу белорусов россияне назвали героем Отечества

09.12.2019 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Среди героев Отечества всех эпох россияне назвали маршала Советского Союза Георгия Жукова и полководца Александра Суворова, который утопил в крови белорусов во время восстания Костюшко в 1794 году.



Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает радио svoboda.org

При ответе на вопрос без предложенных вариантов на первом месте Георгий Жуков - его назвали героем Отечества всех эпох 37% россиян, второй - Сергея Шойгу – 20%
Далее идет Александр Суворов (15 процентов), Михаил Кутузов (12 процентов) и Константин Рокоссовский (11 процентов). 


Когда участникам опроса было предложено выбрать фамилии известных полководцев из списка, большинство россиян (62 процента) также назвали в первую очередь Жукова. Далее следовали Суворов (51 процент), Кутузов (42 процента), Рокоссовский (33 процента) и Невский (30 процентов).
 
 
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Среди героев Отечества всех эпох россияне назвали маршала Советского Союза Георгия Жукова и полководца Александра Суворова, который утопил в крови белорусов во...
 
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