Какой у нас может быть союз? Убийцу белорусов россияне назвали героем Отечества









svoboda.org Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает радио





При ответе на вопрос без предложенных вариантов на первом месте Георгий Жуков - его назвали героем Отечества всех эпох 37% россиян, второй - Сергея Шойгу – 20%

Далее идет Александр Суворов (15 процентов), Михаил Кутузов (12 процентов) и Константин Рокоссовский (11 процентов).









Когда участникам опроса было предложено выбрать фамилии известных полководцев из списка, большинство россиян (62 процента) также назвали в первую очередь Жукова. Далее следовали Суворов (51 процент), Кутузов (42 процента), Рокоссовский (33 процента) и Невский (30 процентов).