|
Какой у нас может быть союз? Убийцу белорусов россияне назвали героем Отечества
Источник материала: Партизан
Среди героев Отечества всех эпох россияне назвали маршала Советского Союза Георгия Жукова и полководца Александра Суворова, который утопил в крови белорусов во время восстания Костюшко в 1794 году.
Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает радио
При ответе на вопрос без предложенных вариантов на первом месте Георгий Жуков - его назвали героем Отечества всех эпох 37% россиян, второй - Сергея Шойгу – 20%
Далее идет Александр Суворов (15 процентов), Михаил Кутузов (12 процентов) и Константин Рокоссовский (11 процентов).
Когда участникам опроса было предложено выбрать фамилии известных полководцев из списка, большинство россиян (62 процента) также назвали в первую очередь Жукова. Далее следовали Суворов (51 процент), Кутузов (42 процента), Рокоссовский (33 процента) и Невский (30 процентов).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди героев Отечества всех эпох россияне назвали маршала Советского Союза Георгия Жукова и полководца Александра Суворова, который утопил в крови белорусов во...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)