Куда приводят мечты…

Источник материала: Ивьевский край

…Летели кони: гордые, красивые, необузданные и вольные, подобно ветру, что взметал вверх их гривы. И бег их был прекрасен среди той девственной красоты начала мира. Может быть, благодаря именно этой грациозности, лошадь стала одним из первых животных, которых приручил человек. И уже так же прекрасно гарцевали они под седлами блистательных кавалеров и очаровательных дам; тяжело и выносливо ступали под пудовыми доспехами доблестных рыцарей, тянули плуг по целине вместе с землепашцами…

Летели года и века. И стали лошади самыми главными, самыми верными помощниками человека. Лишь век техники и прогресса смог лишить их этой непосильной и главной роли. А затем пришла та страшная пора, когда в сельском хозяйстве от них фактически стали избавляться.

Но прекрасными и такими же гордыми некоторые из них все же остались. Остались в одном из красивейших спортивных видов, который называют спортом избранных, спортом аристократов - конном. Здесь они вольны и ухожены. Здесь наступает день, когда им рукоплещут трибуны, и генная память, наверное, уносит их на рыцарские турниры.

Появляются лошади не только для тяжелого труда и у нас в районе. Об этом мы сегодня и хотим повести речь.

Предысторией этого повествования, мне кажется, можно было бы сделать слова Ипполита из культового фильма "Ирония судьбы или с легким паром!" - "как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости". Но, благо, нынешняя молодежь пробует заполнить этот пробел нашей жизни. И теперь юноши, делая предложение руки и сердца, прыгают с обручальными кольцами на парашюте, спускаются в глубины морские, на пожарной вышке достигают окон "светелки", где живет "зазноба в высоком терему"… Чего только не придумает влюбленное сердце!





Минчанин Андрей Местовский решил, что когда он встретит и увидит ту единственную, с которой захочется встречать рассветы и провожать закаты, быть рядом в горе и в радости, он, делая предложение, предстанет пред ней в образе из девичьих грез - принцем на белом коне. Принцем при большом желании, конечно, можно себя воспитать, а вот с конем несколько сложнее. И столичный мастер по ремонту бытовой техники начал искать место, чтобы брать уроки верховой езды.

Так он попал на один из частных конных дворов в околицах Минска. И вдруг почувствовал себя так, как будто попал в давно желанное место. Тем более, что кроме всего антуража, удивительных животных, там еще была и юный инструктор по верховой езде с красивыми карими глазами, грациозная наездница Татьяна. Мир стал удивительным. Пришла любовь…

Татьяна, тоже жительница Минска, занималась конным спортом с детства, работала на конном дворе, ухаживала за лошадьми. Девочка, а затем девушка с тонкой организацией души, художница, которая окончила отделение станковой живописи Минского государственного художественного колледжа имени Глебова - по праву считающегося центром художественной жизни Беларуси. Среди выпускников - народные художники Беларуси: Михаил Савицкий, Май Данциг, Виктор Громыко, Георгий Поплавский и другие. Этот колледж - место избранных. Вот Татьяна и разрывалась между живописью и лошадьми. И одинаково преуспевала. Если бы осталась в конном спорте, достигла бы высоких результатов. Но, как вспоминает Татьяна, всякий спорт - это огромный труд, конный спорт - чрезмерные нагрузки и постоянная опасность получить травмы. И чтобы достигнуть высот, надо отдать все свое время. Это не входило в ее жизненные планы.

Да и преподаватели колледжа, оценив ее возможности, как художника, говорили: "Ты, в конце концов, определись: или лошади, или живопись". Но сделать это было весьма проблематично, фактически невозможно. Временами она писала, еще больше времени проводила среди лошадей. Умные, изящные и таинственные, преданные, надежные, добрые. И если человек - венец природы, то лошадь, безусловно, ее шедевр. Они излучают тепло, энергию, имеют целый спектр чувств: радость, страх, любопытство. И, как человек, имеют свою индивидуальность. А если ты скачешь на них навстречу ветру, а рядом с тобой любимый человек - мир вообще ощущается в полной цветовой гамме.

…После работы они возвращались домой, а потом встречались в их месте, чтобы побродить по Минску, отдохнуть, пообщаться.

… Андрей задерживался, и Татьяна терпеливо ходила по дорожкам возле газонов. И, вдруг, вдалеке появился всадник: в пурпурной накидке, на белом скакуне. Я видела у Местовских это видео, которое скрытно снимали друзья по просьбе Андрея. Горожане удивленно оглядывались. Девушки в замешательстве ожидали, казалось, что принц подъедет к каждой из них. А он (это был, конечно же, Андрей) спешил коня возле Татьяны, встал на колено и протянул ей обручальное кольцо!..









Они уже пять лет вместе. Лошадь Изаура, которую подарил Андрей в день свадьбы своей любимой жене, стала началом их общих планов на жизнь и свое участие в ней.

В Минске в частном секторе нашли место, где построили для Изауры домик-денник. На зиму закупали сено, ездили кормить и прогуливать. Ведь лошадь, как говорит Татьяна, не кошка и не собака, от которых можно уехать на несколько дней, оставив корм и воду. Соблюдение моциона и рациона - одно из важнейших направлений в жизни этого прекрасного животного. С ним надо быть постоянно. Посему Местовские начали искать место для переезда, где были бы воздух и простор. И нашли.

В итоге пять лет назад в Ивьевском районе появился Конный двор "У Местовских". Это был заброшенный хутор Смотра за Довнарами. Место показалось идеальным. Весной, летом и в начале осени - прекрасные выпасы, много травы, много места для прогулок лошадей (их уже стало двое). Вокруг чудесный лиственный лес и ощущение первозданности, девственности мира. Да, дышалось здесь легко, но ходить было плохо. Вокруг брошенного дома - заросший кустарником, деревьями, бурьяном приусадебный участок.

И начал Андрей именно с того, с чего и начинал издревле каждый мужчина, хозяин - начал отвоевывать место под солнцем у леса, зарослей, небытия. Конечно, можно было нанять людей и мгновенно все привести в порядок. Но это требует больших денег. Их пока нет. Благо, Андрей зарегистрирован, как индивидуальный предприниматель по ремонту бытовой техники. Занимается этим в Минске дома (ездит туда при наличии заказов) и в Довнарах. Что весьма неплохо для местных жителей. На эти деньги семья Местовских живет сама и содержит своих животных. Кстати, есть еще две шикарнейшие собаки редкой для наших мест породы: огромные, лохматые, красивейшие особи (до 90 килограммов весом) немецкой породы - леонбергеры. Они наблюдали за нами из своего очень даже обустроенного вольера, и одна из собак выражала постоянное недовольство голосом, который вполне мог бы озвучивать в фильме общеизвестную конандойлевскую чудовищную собаку Баскервиллей.





Вокруг признаки большой работы. Как говорит Андрей, может и кажется, что здесь почти ничего не сделано, но надо было видеть, что было раньше. По крайней мере, исчезли заросли, появились кой-какие постройки, забор, на котором талантливые художества Татьяны проявились в полной мере. Во-первых, Местовские создали свой собственный герб: танцующие лошади вокруг знака, на котором слова мудреца Соломона "И это пройдет". Не стану расшифровывать эти слова в отношении, что пройдет у Местовских. Порой каждый имеет право на свою маленькую тайну. Может быть, пройдут трудности, на которые они обрекли себя сознательно?! Может быть, пройдет увлечение лошадьми? Хотя это, вряд ли.

Татьяна и Андрей говорят, что если грамотно подходить к содержанию лошадей, бизнесом это занятие не назовешь. Если лошадей любить, денег на них не заработаешь…Можно покончить с бизнесом, но безусловную любовь не бросают. Поэтому лошади, по-моему, у этих супругов приживутся навсегда.

Местовские любят своих питомцев и поступают с ними, исходя из крылатой фразы Маленького Принца "Мы в ответе за тех, кого приручили". Они не только приручили. Они знают биотехнику и анатомию лошадей, стараются подстроиться под их биоритмы, даже настроение (такое ведь тоже бывает), берегут их, весовые ограничения соблюдают. За время общения с лошадьми Татьяна и Андрей поняли, что эти животные дисциплинируют человека.





А теперь о том, как работает Конный двор. В отличие от ивьевчан, которые не спешат освоить отдых у Местовских, лидчане уже больше года приезжают сюда, чтобы совершить конные и пешие прогулки по лесу, взять уроки верховой езды, сделать свадебные фотосессии с лошадьми и просто фотографии среди природных красот в компании с прекрасными животными. Хозяева Конного двора помогут, подскажут, научат, как вести себя с лошадью. Просто, как интересные творческие личности, составят приятную кампанию. Со временем, появятся на конном дворе и пони для детей. Конечно, попасть туда можно по предварительной записи, позвонив по телефонам:

+375 (33)6665904, +375 (44)7232512.

В. ГУЛИДОВА. Фото автора

и из семейного архива.