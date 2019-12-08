Главный результат встречи Лукашенко и Путина: эксперты спорят о серьезности угрозы независимости Беларуси

О результатах переговоров президентов Беларуси и России в Сочи рассказал посол Владимир Семашко. Из его слов следует, что главное, о чем смогли договориться Лукашенко и Путин, – вопросы унификации налогообложения должны быть решены в течение 2020-2021 годов.





Чтобы с 1 января 2022 года мог быть решен вопрос полной компенсации Беларуси издержек от налогового маневра. Реально ли унифицировать налогообложение двух стран за обозначенный период, и какими будут последствия такого шага для Беларуси?

В ответах на вопросы «Белорусского партизана» эксперты разделились во мнениях.

Иосуб: белорусские власти на унификацию налогообложения не пойдут, это будет означать отказ от государственности

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб заявил «Белорусскому партизану», что унифицировать налогообложение двух стран за обозначенный послом Семашко срок «скорее всего нереально».





«В каждой стране экономика уникальна. Виды налогов, ставки по ним зависят от особенности экономики. У одной страны в основе экономики лежит экспорт природных ресурсов, у другой – хайтек, у третьей – сельское хозяйство. Разные экономики не могут собирать одинаковые налоги по однаковым ставкам», – сказал Валим Иосуб.





Но заявления властей об унификации налогообложения он считает «определенным лукавством» по другой причине. «Вряд ли Россия захочет отходить от своего налогового кодекса и переходить на новый. Белорусская экономика составляет приблизительно 3% от российской. То, что подразумевается под унификацией, означает предложение Беларуси перейти на российскую налоговую систему. А для нас это неприемлемо – у Беларуси другая экономика», – считает Вадим Иосуб.





Министр финансов Максим Ермолович заявлял, что потери Беларуси от налогового маневра за два года (нынешний и следующий) составят $800 млн. Могут ли эти суммы заставить власти согласиться перейти на российский налоговый кодекс? «Для Беларуси эти суммы существенные. И нужно учитывать, что потери от налогового маневра в следующие годы будут расти. Но мне кажется, эти суммы не настолько значимые, чтобы отказаться от своей государственности. Перейти на чужой налоговый кодекс без потерь для государственности вряд ли получится.





Преодолеть нехватку денег для бюджета можно, если власть решится на необходимые структурные реформы», – считает старший аналитик компании «Альпари». «Если не ошибаюсь, в мире не было прецедента унификации налогового законодательства, при котором страны оставались бы независимыми. Евросоюз проводит интеграцию с 50-х годов прошлого века, там много чего унифицировано – кроме налогового законодательства. В каждой стране свои налоги, свой бюджет», – добавил Вадим Иосуб.

Марголин: унификация налогообложения угроз для суверенитета не создаст

А вот экономист Лев Марголин страхи о возможной потере Беларусью суверенитета из-за перехода на другой налоговый кодекс не разделяет. «Чтобы приравнять белорусские предприятия к российским, нужна единая система налогообложения. Я, честно говоря, не вижу больших угроз, чем это чревато для белорусских предприятий.









Речь идет всего-навсего о создании одинаковых правил. Если две команды взялись вместе играть в футбол, они прежде всего должны договориться об одинаковых правилах и их толковании. Раз уж привязались к России, то приходится согласовывать и взаимные правила», – отметил Лев Марголин.





Экономист считает, что гораздо более серьезной проблемой может стать единый регулятор для двух стран в сфере энергетики, банковской системе: «Вот там могут быть подводные камни, которые могут угрожать экономической суверенитету Беларуси».





По мнению Льва Марголина, власти на деле, а не на словах собираются предпринять усилия по унификации налогообложения двух стран. «Главный вопрос ведь не в том, какой будет система налогов, а в том, куда будут поступать деньги от уплаты налогов. Если они по-прежнему будут поступать в белорусский бюджет, то никакой проблемы суверенитету это не создаст. Если будет единый фонд – другое дело. Но на это Лукашенко никогда не пойдет», – сказал экономист.







