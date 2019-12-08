|
Следователи выясняют обстоятельства взрыва газа в Дрогичине
09.12.2019 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня примерно в 16.30 двое рабочих частного предприятия осуществляли работы по монтажу натяжных потолков в одной и квартир в 5-этажном жилом доме в Дрогичине.
В ходе выполнения работ произошёл взрыв газо-воздушной смеси при использовании монтажного оборудования.
Оба мужчины получили телесные повреждения, с которыми они госпитализированы в реанимационное отделение учреждения здравоохранения.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня примерно в 16.30 двое рабочих частного предприятия осуществляли работы по монтажу натяжных потолков в одной и квартир в 5-этажном жилом доме в Дрогичине. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)