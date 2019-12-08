Следователи выясняют обстоятельства взрыва газа в Дрогичине

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня примерно в 16.30 двое рабочих частного предприятия осуществляли работы по монтажу натяжных потолков в одной и квартир в 5-этажном жилом доме в Дрогичине.





В ходе выполнения работ произошёл взрыв газо-воздушной смеси при использовании монтажного оборудования.

Оба мужчины получили телесные повреждения, с которыми они госпитализированы в реанимационное отделение учреждения здравоохранения.

Кроме того, от взрыва повреждена стена, разделяющая две квартиры. Обломком стены телесные повреждения причинены проживающей в соседней квартире женщине.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа