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Следователи выясняют обстоятельства взрыва газа в Дрогичине

09.12.2019 21:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня примерно в 16.30 двое рабочих частного предприятия осуществляли работы по монтажу натяжных потолков в одной и квартир в 5-этажном жилом доме в Дрогичине.

Следователи выясняют обстоятельства взрыва газа в Дрогичине

В ходе выполнения работ произошёл взрыв газо-воздушной смеси при использовании монтажного оборудования.

Оба мужчины получили телесные повреждения, с которыми они госпитализированы в реанимационное отделение учреждения здравоохранения. 
Кроме того, от взрыва повреждена стена, разделяющая две квартиры. Обломком стены телесные повреждения причинены проживающей в соседней квартире женщине.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа

 
 
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  Сегодня примерно в 16.30 двое рабочих частного предприятия осуществляли работы по монтажу натяжных потолков в одной и квартир в 5-этажном жилом доме в Дрогичине. В...
 
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