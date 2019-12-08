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Максим Мирный: это было моей детской мечтой — быть задействованным в олимпийском движении
Источник материала: Партизан
Олимпийский чемпион Максим Мирный рассказал, почему решил претендовать на включение в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета.
Этим я в первую очередь признателен нашему Олимпийскому комитету, который выдвинул мою кандидатуру, а также комиссии МОК, которые посчитали меня достойным.
Если честно сказать, это было моей детской мечтой — быть задействованным в олимпийском движении. На протяжении многих Олимпиад была огромная честь для меня представлять нашу страну в роли спортсмена на Олимпиадах. Ну а сейчас, наверное, если можно так сказать, в роли администратора.
Если удастся пробиться в эту комиссию, то я буду относиться к возложенной на меня ответственной работе с большой честью, — цитирует Мирного СТВ.
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Олимпийский чемпион Максим Мирный рассказал, почему решил претендовать на включение в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета.
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