Максим Мирный: это было моей детской мечтой — быть задействованным в олимпийском движении









Этим я в первую очередь признателен нашему Олимпийскому комитету, который выдвинул мою кандидатуру, а также комиссии МОК, которые посчитали меня достойным.









Если честно сказать, это было моей детской мечтой — быть задействованным в олимпийском движении. На протяжении многих Олимпиад была огромная честь для меня представлять нашу страну в роли спортсмена на Олимпиадах. Ну а сейчас, наверное, если можно так сказать, в роли администратора.





Если удастся пробиться в эту комиссию, то я буду относиться к возложенной на меня ответственной работе с большой честью, — цитирует Мирного СТВ.



