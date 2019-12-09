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Изменение расписания поездов из Бреста в Западную Европу с 15 декабря 2019 года – полный обзор

10.12.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В этом году в сообщении со странами Западной Европы расписание поездов изменяется с 15 декабря, причем появляются новые поезда из Бреста. По новому графику поезда будут курсировать до декабря 2020 года. Но, как обычно, ожидаются корректировки в конце марта и в конце октября (при переходе западных стран на летнее/зимнее время).

Изменение расписания поездов из Бреста в Западную Европу с 15 декабря 2019 года – полный обзор

Главные изменения предстоящего года – назначение второго пересадочного поезда № 126/125 Варшава – Брест – Варшава и нового поезда № 136/137 Прага – Брест – Прага.

Не обойдётся и без потерь – полностью отменяются проходящие через Брест поезда № 9/10 Москва – Варшава – Москва «Полонез» и № 21/22 Москва – Прага – Москва «Влтава».

Поезд № 9/10 Москва – Варшава – Москва «Полонез» в последний рейс отправится из Бреста в Варшаву и прибудет обратно в Брест 7 декабря. Фирменный поезд № 21/22 Москва – Прага – Москва «Влтава» последний раз отправится из Бреста в Прагу 10 декабря, а вернётся обратно в Брест 11 декабря.

Пересадочные поезда Минск – Брест – Варшава

С 15 декабря между Брестом и Варшавой будет курсировать два поезда с организованной пересадкой на поезда Stadler Минск – Брест – Минск.

Поезд № 128 Варшава – Брест: отправление из Варшавы в 08.30 (станция Warszawa Centralna), прибытие в Брест в 14.49; отправление поезда № 728 Брест – Минск из Бреста в 15.26, прибытие в Минск в 18.58.

Отправление поезда № 126 Варшава – Брест из Варшавы в 13.10 (станция Warszawa Centralna), прибытие в Брест в 19.10; поезд № 726 Брест – Минск будет отправляться из Бреста в 20.00 и прибывать в Минск в 23.25.

В обратную сторону отправление поезда № 727 Минск – Брест в 11.20, прибытие в Брест в 14.43; отправление поезда № 127 Брест – Варшава в 15.33, прибытие в Варшаву в 17.50 (станция Warszawa Centralna).

Поезд № 725 Минск – Брест будет отправляться из Минска в 15.59, прибывать в Брест в 19.01; отправление поезда № 125 Брест – Варшава из Бреста в 19.56, прибытие в Варшаву в 22.15 (станция Warszawa Centralna).

Эти поезда в Варшаве останавливаются на станциях Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna и Warszawa Zachodnia. Стоимость проезда в вагоне второго класса из Бреста в Варшаву составляет 32 рубля. Купить билет можно в международных билетных кассах в Беларуси и Польше или на сайте Белорусской железной дороги. В последнем случае не забудьте РАСПЕЧАТАТЬ электронный билет на бумажном бланке в кассе Белорусской железной дороги.

Обзор поезда Брест – Варшава

Как добраться в Варшаву

Новый поезд из Бреста в Прагу

Ранее мы уже сообщали о назначении нового поезда Брест – Прага. Первый рейс прибудет из Праги в Брест и отправится обратно 16 декабря. Отправление поезда из Бреста в 07.11, прибытие в Варшаву в 08.45, в Катовице в 11.41, в Богумин в 13.20, в Прагу в 17.39.

В обратную сторону отправление из Праги в 10.23, из Богумина в 14.40, из Катовице в 16.21, из Варшавы в 19.15, прибытие в Брест в 00.47.

Остановки поезда предусмотрены на станциях Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Chalupki, Ostrava, Olomouc и некоторых других. Кстати, как сообщает Белорусская железная дорога, пограничный и таможенный контроль для пассажиров этого поезда будет проходить в таможенном зале брестского железнодорожного вокзала.

Для пассажиров, следующих из Чехии и Польши в Барановичи или Минск, назначен новый поезд № 655/656 Минск – Брест – Минск. Отправление поезда из Бреста в 02.40, прибытие на станцию Барановичи-Центральные в 04.30, прибытие в Минск в 06.08. В обратную сторону отправление из Минска в 00.10, отправление от станции Барановичи-Центральные в 01.48, прибытие в Брест в 03.48. Остановки поезда на других станциях не предусмотрены.

Стоимость проезда из Бреста в Прагу – 134 рубля, в Варшаву — 32 рубля.

Обзор поезда Брест — Прага

Если вам не подходит расписание или не устраивает цена – вы можете посмотреть и другие способы добраться в Прагу.

Поезда из Бреста в Тересполь

Все три пары поездов между Брестом и Тересполем с 15 декабря остаются ежедневными:

  • 119 Брест – Тересполь 09.15 – 07.36
  • 120 Тересполь – Брест 10.26 – 12.47
  • 121 Брест – Тересполь 14.00 – 12.21
  • 122 Тересполь – Брест 14.01 – 16.22
  • 123 Брест – Тересполь 18.01 – 16.19
  • 124 Тересполь – Брест 20.27 – 22.48.

Время по станции Брест указано белорусское, по станции Тересполь – польское.

Подробнее о поездах Брест – Тересполь и особенностях приобретения билетов.

Транзитные поезда из Бреста

Поезд № 13 Москва – Берлин «Стриж» будет отправляться из Бреста по пятницам и воскресеньям в 21.40, прибывать в Варшаву в 22.41 (станция Warszawa Wschodnia), в Берлин – на следующий день в 06.46. В обратную сторону поезд № 14 Берлин – Москва будет отправляться по субботам и понедельникам в 20.08, из Варшавы по воскресеньям и вторникам в 04.50 (станция Warszawa Wschodnia), прибывать в Брест в 10.00. Кстати, теперь этот поезд в Берлине будет прибывать (и отправляться) на центральный железнодорожный вокзал (станция Berlin Hauptbahnhof).

Подробный обзор поезда № 13/14 Москва – Берлин

Способы добраться в Берлин

Поезд № 17 Москва – Ницца будет отправляться из Бреста по пятницам в 10.43, прибывать в Ниццу по субботам в 18.30. Обратно поезд № 18 Ницца – Москва будет отправляться из Ниццы по воскресеньям в 09.29, прибывать в Брест по понедельникам в 21.10. Маршрут поезда проходит через Варшаву, Вену, Милан. Правда, существуют и другие способы добраться в Ниццу.

Поезд № 23 Москва – Париж будет отправляться из Бреста по средам в 10.43, прибывать в Париж по четвергам в 09.40. В обратную сторону поезд № 24 Париж – Москва будет отправляться из Парижа по четвергам в 18.58, прибывать в Брест по пятницам в 21.10. Маршрут поезда проходит через Варшаву, Берлин. Другие способы добраться в Париж.

Напоминаем, что подробную информацию о расписании и стоимости проезда вы можете получить в Контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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