Тест: «Ножи справа, вилки слева». Пригласят ли вас на ужин к королям?

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Голубом зале Стокгольма состоится шикарный нобелевский банкет с участием короля Швеции Карла XVI Густава и его супруги королевы Севильи. Банкет устраивают сразу после церемонии награждения Нобелевской премией. За 60 столами собираются более 1300 гостей, включая других членов королевской семьи, лауреатов премии, их ближайших родственников и коллег, в числе которых можете оказаться и вы. И это будет настоящий экзамен на знание столового этикета. Мы попросили консультанта по этикету Татьяну Гладкую составить тест, который покажет, есть ли у вас шансы разделить трапезу с королем и королевой.

Фото: Евгения Налецкая

— Столовый этикет — это не просто «ножи справа, вилки слева», это сложное «блюдо», которое состоит из нескольких основных ингредиентов: сервировка, рассадка, подача блюд, манеры гостей. А поведение человека во время приема пищи может рассказать о его происхождении, окружении, образовании, профессии и даже о характере.

Конечно, этикет сам по себе ситуативен и в дружеской компании мы можем устанавливать свои правила или вообще их игнорировать. Но на приемах вроде нобелевского банкета знание столового этикета необходимо, а грубые нарушения могут привести к международному скандалу. Трапеза с участием монархов и нобелевских лауреатов требует самых высоких стандартов. И если знать этикет нобелевского банкета, можно чувствовать себя королем в любой компании и за любым столом. К тому же, зная правила, легче их нарушать. Узнать подробнее можно на моем мастер-классе по столовому этикету.