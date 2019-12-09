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37 благородных оленей привезли в Кобринский район для разведения

10.12.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

7 декабря копытные были доставлены из Прибалтики и выпущены в лесные угодья Кобринщины. Для разведения благородных оленей Кобринским лесхозом были построены вольеры недалеко от агрогородка Дивин.

37 благородных оленей привезли в Кобринский район для разведения

В фермерском хозяйстве Литвы были закуплены 37 оленей. Транспортировка на спецоборудовании прошла без происшествий. Все животные доставлены в целости и сохранности, — сообщил kobrincity.by инженер по охотничьему хозяйству ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» Василий Щерба. — На 11,7 га, огражденной территории, будет установлено дежурство — до октября-ноября 2020 года переселенцы будут под наблюдением специалистов. А после гона животных, будет ясна ситуация с тем, как закрепились они на местности.

37 благородных оленей привезли в Кобринский район для разведения

Закупка и разведение копытных ведется по государственной программе «Белорусский лес» на 2016-2020 годы. От Брестской области в 2019-м году конкурс выиграли организации трех районов — Кобринский и Ганцевичский лесхозы, а также Брестская районная структура БООР.

В Брестской области насчитывается около 6,5 тыс. благородных оленей. По сравнению с 2018 годом их численность выросла на 20%. Однако, устойчивые популяции этого вида копытных сформировались не повсеместно.

— Работники Кобринского лесхоза возьмут на контроль не только питание, но и постараются обеспечить безопасность от посягновения хищников. Накануне, к слову, отстрелили волка, которому, чтобы прокормиться, в год требуется немногим больше тонны мяса, — дополняет Василий Григорьевич.

С новыми жителями Дивинского леса успела познакомиться и Юлия Пивоварова. Краевед и фотолюбитель поделилась впечатлениями:

37 благородных оленей привезли в Кобринский район для разведения

«При моём знакомстве с благородными оленями, первое, на что я сразу обратила внимание, это печальные глаза у вожака стада. Утомительной, наверно, была дорога животных к новому месту жительства. Хотя страх перед неизвестностью, конечно, понятен.

Сначала кобринские егерь, охотовед и ветеринарный врач съездили к месту выращивания благородных оленей в Прибалтику. Животные, которые были отобраны для переселения в Беларусь, месяц были поставлены на карантин. И вот, в субботу 7 декабря, в половине четвёртого утра животные прибыли к Хабовичам. Наконец, путешественники почувствовали землю под копытами. Землю, на которой начнётся их путь в новую жизнь.

37 благородных оленей привезли в Кобринский район для разведения

Для них уже заботливо были приготовлены рулоны с сеном и овсом, картошка. Говорят, что благородные олени не против полакомиться морковкой и кормовой свеклой. Пруд, который уже был на территории вольера, углубить не успели, зато срезали ольховые деревья на берегу.

37 животных, на ушах которых красуется клеймо с номером, теперь будут жить по-соседству с косулями, которые любят выходить на поля в окрестностях вольера. Вольные дикие животные и те, которым только предстоит через год, а может чуть больше протоптать свои тропы на этих просторах.»

37 благородных оленей привезли в Кобринский район для разведения

Фото: ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз», Юлия Пивоварова

 
Теги: знакомства
 
 
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  7 декабря копытные были доставлены из Прибалтики и выпущены в лесные угодья Кобринщины. Для разведения благородных оленей Кобринским лесхозом были построены...
 
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