Источник материала: Новости Волковыска

Минск и Вашингтон впервые в истории своих взаимоотношений подписали двусторонний договор об открытом небе, об этом сообщает сайт Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

Договоры с Содружеством Багамских Островов, а также с Беларусью, которые были подписаны 3 декабря 2019 года, являются "первыми двусторонними договорами о воздушном транспорте, о которых шли переговоры с этими государствами".

«Соглашения об открытом небе устанавливают правила, которые способствуют росту эффективной международной гражданской авиации, основанной на рыночных правилах», – говорится в сообщении.

Как пояснили в Госдепартаменте, эти соглашения помогут создать дополнительные возможности для туристов, а также для бизнеса.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу – многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

На данный момент участниками договора являются 32 европейских государства, а также Канада и США. Впервые документ был подписан представителями 23 государств-членов ОБСЕ 24 марта 1992 года в Хельсинки.

Беларусь ратифицировала документ 18 лет назад, а в силу он вступил 1 января 2002 года.