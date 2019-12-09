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Пожарный Дед Мороз поздравил детей из «непростых» семей
10.12.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Не за горами долгожданный праздник – ёлка, подарки и множество радостей, сопутствующих Новому году. Кто-то их ждёт с нетерпением, а кто-то и вовсе не верит, что Дед Мороз исполнит заветное желание. Такие дети, к сожалению, есть. И праздники в их семьях проходят по иному сценарию.
В семьях, в которых дети находятся в социально опасном положении, побывали спасатели во главе с начальником Брестского городского отдела по ЧС Виталием Кулиничем и Пожарным Дедом Морозом. В рамках акции «Безопасный Новый год» они постарались охватить как можно больше семей: родителей предупреждали о последствиях халатности в вопросах безопасности, о том, как провести праздник без происшествий, детям – дарили подарки и не только.
Для шестилетней Иры Романюк и её шестимесячного брата Артёма приход таких гостей был весьма кстати. Девочка уже написала письмо Деду Морозу, а увидев его собственными глазами, переспросила – получал ли дедушка конверт с пожеланиями. Ирина искренне обрадовалась такому гостю и призналась, что до конца не верила в чудеса. Пошептавшись с главным героем праздника, девочка пообещала быть послушной и обязательно соблюдать правила безопасности.
В другой семье восьмилетняя Яна обрадовала спасателей своими знаниями: гости из
Первоклассница Надя Крупица с заданиями от гостей из службы спасения справилась быстро и правильно. Девочка получила подарки и загадала желание самому Дедушке Морозу.
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Не за горами долгожданный праздник – ёлка, подарки и множество радостей, сопутствующих Новому году. Кто-то их ждёт с нетерпением, а кто-то и вовсе не верит, что Дед...
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