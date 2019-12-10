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Мужчина "одолжил" у соседа тачку за 50 рублей. Это деяние "тянет" на "мелкое хищение"
11.12.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Барановичский ГОВД с заявлением о краже обратился 32-летний местный житель. Мужчина пояснил, что с дворовой территории пропала строительная тачка стоимостью более 50 рублей.
Фото использовано в качестве иллюстрации.
Приехавшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался сосед по улице, 1961 года рождения, который неоднократно судим за кражу. Ущерб потерпевшему возместили в полном объеме, похищенное вернули.
Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта.
Старший инспектор ГИиОС Барановичского
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В Барановичский ГОВД с заявлением о краже обратился 32-летний местный житель. Мужчина пояснил, что с дворовой территории пропала строительная тачка стоимостью...
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