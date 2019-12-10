Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичский ГОВД с заявлением о краже обратился 32-летний местный житель. Мужчина пояснил, что с дворовой территории пропала строительная тачка стоимостью более 50 рублей.





Фото использовано в качестве иллюстрации.

Приехавшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался сосед по улице, 1961 года рождения, который неоднократно судим за кражу. Ущерб потерпевшему возместили в полном объеме, похищенное вернули.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта.

Старший инспектор ГИиОС Барановичского

ГОВД Анастасия Гурская