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Мужчина "одолжил" у соседа тачку за 50 рублей. Это деяние "тянет" на "мелкое хищение"

11.12.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичский ГОВД с заявлением о краже обратился 32-летний местный житель. Мужчина пояснил, что с дворовой территории пропала строительная тачка стоимостью более 50 рублей.

Мужчина "одолжил" у соседа тачку за 50 рублей. Это деяние "тянет" на "мелкое хищение"

Фото использовано в качестве иллюстрации.

Приехавшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался сосед по улице, 1961 года рождения, который неоднократно судим за кражу. Ущерб потерпевшему возместили в полном объеме, похищенное вернули.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта.

Старший инспектор ГИиОС Барановичского
ГОВД Анастасия Гурская

 
 
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  В Барановичский ГОВД с заявлением о краже обратился 32-летний местный житель. Мужчина пояснил, что с дворовой территории пропала строительная тачка стоимостью...
 
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