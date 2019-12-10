На первом блоке БелАЭС началась горячая обкатка оборудования

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На первом энергоблоке Белорусской АЭС приступили к самому масштабному этапу пусконаладочных работ перед началом физического пуска - горячей обкатке реакторной установки, сообщили БЕЛТА в управлении коммуникаций компании АСЭ, которая выступает генпроектировщиком и генподрядчиком строительства БелАЭС.





"Мы вышли на финишную прямую программы подготовки энергоблока к физпуску, - отметил вице-президент - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин. - Следующий этап после завершения горячей обкатки в соответствии с планом подготовки энергоблока к физическому пуску - ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока".

По его словам, горячая обкатка - это технологический процесс, имитирующий работу энергоблока с той лишь разницей, что вместо настоящих в реактор загружены имитаторы тепловыделяющих сборок.

Во время горячей обкатки специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока. Они также опробуют системы защиты первого и второго контура от превышения давления и проведут испытания работы главных циркуляционных насосов на холодных и горячих параметрах реакторной установки.

Кроме того, в программу испытаний входит проверка системы электропитания собственных нужд при режимах прерывания, полного обесточивания энергоблока с моделированием ситуации максимальной проектной аварии.