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В Солигорске суд наказал 20-летнего парня за жестокое убийство голубей годом исправительных работ.
11.12.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
27 ноября 2019 21:14 3429
В Солигорске суд наказал 20-летнего парня за жестокое убийство голубей годом исправительных работ.
26 ноября суд Солигорского района огласил приговор 20-летнему парню из Любанского района, который в августе этого года жестоко убил голубей. Об этом
Он признан виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, совершенном из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 25% заработка в доход государства, но не менее 1 базовой величины (25,5 рубля. — Прим. TUT.BY) ежемесячно. Кроме того, суд постановил взыскать с него 99,73 рубля процессуальных издержек в доход государства.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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27 ноября 2019 21:14 3429 В Солигорске суд наказал 20-летнего парня за жестокое...
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