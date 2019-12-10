В Солигорске суд наказал 20-летнего парня за жестокое убийство голубей годом исправительных работ.

Он признан виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, совершенном из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 25% заработка в доход государства, но не менее 1 базовой величины (25,5 рубля. — Прим. TUT.BY) ежемесячно. Кроме того, суд постановил взыскать с него 99,73 рубля процессуальных издержек в доход государства.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в течение 10 дней.



Напомним, 31 августа в милицию обратилась жительница Солигорска. Она рассказала, что с последнего этажа двенадцатиэтажного дома, где она живет, на асфальт падают мертвые птицы.



Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила семь мертвых голубей, а также фрагменты еще нескольких убитых пернатых. По подозрению в убийстве птиц был задержан 20-летний житель Любанского района. На допросе молодой человек рассказал следователям, что ловил и убивал птиц, потому что разозлился: они его испачкали. Парень оторвал головы трем голубям и свернул шеи еще четырем птицам. Убитых голубей он сбрасывал с балкона вниз.

