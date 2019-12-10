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В Солигорске суд наказал 20-летнего парня за жестокое убийство голубей годом исправительных работ.

11.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


27 ноября 2019 21:14 3429

В Солигорске суд наказал 20-летнего парня за жестокое убийство голубей годом исправительных работ.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт TUT.BY

26 ноября суд Солигорского района огласил приговор 20-летнему парню из Любанского района, который в августе этого года жестоко убил голубей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил, что молодой человек действовал, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, беспричинно, осознавая, что своими действиями причинит гибель животному».

В Солигорске суд наказал 20-летнего парня за жестокое убийство голубей годом исправительных работ.

Он признан виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, совершенном из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 25% заработка в доход государства, но не менее 1 базовой величины (25,5 рубля. — Прим. TUT.BY) ежемесячно. Кроме того, суд постановил взыскать с него 99,73 рубля процессуальных издержек в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в течение 10 дней.

Напомним, 31 августа в милицию обратилась жительница Солигорска. Она рассказала, что с последнего этажа двенадцатиэтажного дома, где она живет, на асфальт падают мертвые птицы.

Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила семь мертвых голубей, а также фрагменты еще нескольких убитых пернатых. По подозрению в убийстве птиц был задержан 20-летний житель Любанского района. На допросе молодой человек рассказал следователям, что ловил и убивал птиц, потому что разозлился: они его испачкали. Парень оторвал головы трем голубям и свернул шеи еще четырем птицам. Убитых голубей он сбрасывал с балкона вниз.

Источник: сайт TUT.BY

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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27 ноября 2019 21:14 3429 В Солигорске суд наказал 20-летнего парня за жестокое...
 
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