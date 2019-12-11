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Сотрудник ГАИ остановил того самого путешественника на веломобиле из Германии

12.12.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О результатах нам неизвестно, фото от очевидца, из Дрогичина.

Сотрудник ГАИ остановил того самого путешественника на веломобиле из Германии

фото - https://vk.com/publicdrogichin

Судя по всему, сотрудник ГАИ проверяет документы или "пробивает" путешественника по базе. Вот попал, так попал... Ещё в это воскресенье немец был в Бресте, затем поехал дальше по стране. Странно, что вообще так далеко добрался.

За рулем - немец Яша Бейттлер, путешествующий на веломобиле. Судя по его Instagram, мужчина побывал не только в Бресте, но и в Кобрине, Пинске, и направляется в Слуцк.

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#кобрин #Kobrin #Belarus #velomobil #velomobile #velomobiel #Radreisen #веломобиль #radfahren

Публикация от Jascha Beuttler (@jaschabeuttler)

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Guten Morgen aus #Pinsk. Heute geht es über die M10 nach #Sluzk. 200km sind geplant. #velomobil #velomobile #velomobiel #веломобиль #пинск #Слуцк #Radreisen #radfahren #belarus

Публикация от Jascha Beuttler (@jaschabeuttler)

 
Теги: Брест
 
 
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  О результатах нам неизвестно, фото от очевидца, из Дрогичина. фото - https://vk.com/publicdrogichin Судя по всему, сотрудник ГАИ проверяет документы или "пробивает"...
 
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