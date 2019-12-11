|
Сотрудник ГАИ остановил того самого путешественника на веломобиле из Германии
12.12.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О результатах нам неизвестно, фото от очевидца, из Дрогичина.
фото - https://vk.com/publicdrogichin
Судя по всему, сотрудник
За рулем - немец Яша Бейттлер, путешествующий на веломобиле. Судя по его
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О результатах нам неизвестно, фото от очевидца, из Дрогичина. фото - https://vk.com/publicdrogichin Судя по всему, сотрудник ГАИ проверяет документы или "пробивает"...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)