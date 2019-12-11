Сотрудник ГАИ остановил того самого путешественника на веломобиле из Германии

Источник материала: Виртуальный Брест

О результатах нам неизвестно, фото от очевидца, из Дрогичина.





фото - https://vk.com/publicdrogichin

Судя по всему, сотрудник ГАИ проверяет документы или "пробивает" путешественника по базе. Вот попал, так попал... Ещё в это воскресенье немец был в Бресте , затем поехал дальше по стране. Странно, что вообще так далеко добрался.

За рулем - немец Яша Бейттлер, путешествующий на веломобиле. Судя по его Instagram , мужчина побывал не только в Бресте, но и в Кобрине, Пинске, и направляется в Слуцк.