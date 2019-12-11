«Доверяй, но проверяй». Приемка квартиры в Новой Боровой. Что с качеством отделки в «монолите»?

Источник материала: Tut.by

У минчанина Дмитрия на прошлой неделе был повод для радости: застройщик пригласил на приемку его новой квартиры в Новой Боровой. Оценивать качество строительства он отправился не один, а со специалистами-отделочниками, чтобы сразу понять объем проблем, с которым ему предстоит иметь дело после получения ключей. Мы тоже побывали на приемке и посмотрели, что из себя представляет это жилье.





На одном окне — маленькая царапина

Дмитрий решил строить жилье в Новой Боровой не случайно: жене и ему нравится новый и по-европейски благоустроенный район. Жилплощадь его квартиры в монолитной одноподъездной высотке — 54 «квадрата». Дом сдан недавно, но работы по благоустройству дворовой территории полностью завершены.





— В первую очередь обратите внимание на окна, — говорит Владимир Лабковский, руководитель сообщества профессионалов-отделочников «Мастер дел золотые руки», который принимал квартиру Дмитрия. — Проверяем на целостность рамы, стекла, подоконники. Вот здесь, на стекле, есть маленькая царапинка, про нее стоит написать в акт приемки. Впрочем, если для вас она не критична, то можно оставить все, как есть. Я уверен, что стеклопакет вам заменят. Но когда? Это не произойдет быстро, а вам уже в квартиру нужно запускать отделочников.





— При открытии и закрытии створок фурнитура не должна скрипеть, она должна работать четко. Ее необходимо отрегулировать после завершения отделочных работ в квартире.

Специалист проверил фурнитуру на окнах и балконных дверях. Замечание получила только ручка дверей — она несколько туговато поворачивалась. Но эту проблему устранили еще до конца приемки представители застройщика.

— На что следует обратить внимание при приемке окон, так это проверить снаружи герметичность отливов и наличие пены под ними. По периметру окон должна быть наклеена пароизоляционная лента. Сейчас мы ее не увидим, ее скрывают откосы.





Оконные откосы внутри квартиры дополнительно проверили тепловизором, который показал, что сделаны они хорошо и только в одном месте есть небольшой участок, отличающийся по температуре. Впрочем, разница эта несущественная — в пределах нормы (но Владимир посоветовал владельцу квартиры все же подумать над переделкой этого узла).





Тепловизором были исследованы углы и стены квартиры, но к радости Дмитрия промерзающих участков и мостиков холода не обнаружилось. Значит, с теплоизоляцией наружных стен все хорошо.

Инженерная часть — без замечаний

Отопительное оборудование представлено одним радиатором на будущей кухне и внутрипольным конвектором под большим окном в пол с выходом на лоджию. Судя по внешнему виду и тому, что нет следов подтеканий, Дмитрию не о чем беспокоиться. Владимир говорит, что здесь все выглядит и работает без замечаний. По его словам, не стоит оставлять без внимания глубокие царапины, потертые поверхности и сколы на отопительном оборудовании. Но в этой квартире такого не замечено.





Наблюдение для тех, кто собирается на приемку квартир в ближайшее время. Старайтесь делать приемку до того, когда начинает темнеть: квартиры сдаются чаще всего без разводки электропроводки, поэтому возможности включить свет не будет. Дмитрию еще повезло, что ему назначено было на 16.00 и первую часть осмотра провели при свете.

Канализационный стояк эксперты проверили и ощупали досконально — на ровность, целостность систем водоснабжения горячей и холодной воды, на наличие компенсационного кольца на стояке, наличие пожарного шланга, заглушек на трубах и выводе под полотенцесушитель.

Проверили также, есть ли счетчики учета воды и тепла, правильно ли их установили — все оказалось в норме. Владимир только посоветовал обязательно проверить номер и сверить показания.





— В ванных комнатах и санузлах нужно обращать внимание на наличие гидроизоляции, если таковая выполнялась по проекту, — говорит эксперт. — В санузле Дмитрия ее нет, ее по проекту он будет делать сам в обязательном порядке.

Электрическая часть квартиры — всего лишь счетчик и щиток с автоматами на стене у входа в квартиру. Разводка электричества договором не предусмотрена. Владимир говорит, что все УЗО и автоматы после ремонта лучше заменить — оборудование у застройщика недорогое.

А что с полом, стенами и потолком?

Далее эксперты проверили ровность стяжки по плоскости и уровню, ее целостность.

Для проверки Владимир привез с собой профессиональный измерительный инструмент. Лазерный уровень показал, что отклонения в плоскости полов минимальное, стяжка залита ровно, без трещин. По периметру между стяжкой и стеной установлена демпферная лента.





Важный момент — проверка стен на вертикальность. Владимир говорит, что очень часто ему приходилось сталкиваться с проблемными стенами: встречались настолько сильно «заваленные», что отклонения по вертикали между низом и верхом составляли больше 5 см. Чтобы их выровнять, нужно наносить толстые слои штукатурки.

— В нашем случае стены оштукатурены почти идеально: отклонения по вертикали всего 1−3 мм на всю высоту этажа. Это отличный показатель, свойственный для высококачественной штукатурки. При этом проектом предусмотрена «штукатурка улучшенная» с допуском 2 мм на один метр и 15 мм на всю высоту этажа.





В санузле перепад больше, и Владимир дает совет пригласить плиточника, который будет выполнять работу, чтобы он лично оценил состояние поверхности и решил, нужно ли сбивать существующую штукатурку или удастся выровнять эту.

Дальше дело дошло до углов — они должны быть ровными, на 90 градусов.

— Проблем установщикам мебели и плиточникам они не создадут: здесь они везде ровные.

Проверили стены на наличие трещин и отслоений штукатурки от основания.

— Случается, что строители «забывают» подготовить бетонные поверхности стен: зачистить от цементного молочка, жирной смазки от опалубки, прогрунтовать. Адгезии штукатурного слоя к таким поверхностям не будет, и она в этих местах начнет отслаиваться. В этой квартире все хорошо. Косвенное доказательство того, что бетонные стены были предварительно очищены, — потолок. Смотрите, места стыковки опалубки зачищены. Обратите внимание на ровность монолитного потолка: его можно спокойно покрывать лаком и оставлять для интерьера в стиле лофт.





Закончили приемку квартиры маленьким фокусом: проверили тягу в вентканале. Для этого попросили владельца поднести лист бумаги к отверстию вентиляции. При открытом окне лист буквально прилип к решетке вентиляции — тяга отличная.

Многие, возможно, удивятся, но серьезных недостатков в квартире Дмитрия даже придирчивые эксперты не смогли найти. Однако это не значит, что их вовсе нет. Но от потенциальных дефектов владельцы квартиры защищены: застройщик 5 лет должен выполнять гарантийные обязательства по всем видам работ.

— Сегодня мы принимали квартиру, к которой практически не было замечаний, — делится впечатлениями Владимир Лабковский. — По опыту могу сказать, что у застройщика очень высокий уровень внутренней приемки качества. Но это не говорит о том, что не нужно быть внимательным при приемке квартиры: доверяй, но проверяй.