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«Узнала, что муж 2 месяца встречается и спит с моей подругой». На письмо читательницы отвечает психолог

12.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Измена мужа с подругой — что-то из некачественных мыльных опер и книжек в мягком переплете, которые можно купить у вокзала? Не только. Наша читательница столкнулась с этим и просит психолога дать ответ: как много ее вины в том, что произошло, и можно ли исправить ситуацию?


Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Впервые решилась рассказать свою историю, потому что сама никак не могу разобраться, что мне со всем этим делать.

Мы с мужем вместе уже 8 лет, есть ребенок, которому 2 годика. Первый год мы встречались на расстоянии, так как жили в разных странах, после я переехала к нему и нашла переписку с женщиной. Оказалось, что они встречались, часто писали друг другу интимные вещи, занимались сексом. Я, естественно, разозлилась, но так как у нас были отношения на расстоянии и не было ясно на тот момент, серьезны они или нет, я его простила.

Жили мы хорошо, нам всегда было весело, на других женщин он не смотрел и очень меня любил. Три года назад я забеременела, и у нас стало меньше интима. Я родила, был сильный стресс и тоже мало секса. Он обижался, а я так уставала, что ничего не хотелось. Через год вышла на работу и пошла на повышение: опять стресс, так как работа очень ответственная, кроме того, у нас были разные смены и мы стали видеться очень редко.

Зато с ним в одну смену работала наша подруга, у которой муж и двое детей — они часто приходили к нам в гости в выходные. Оказалось, что мой муж уже два месяца с ней встречается и спит. Муж подруги нашел их переписку и сразу приехал ко мне, рассказал, что происходит за моей спиной.


Я была в шоке, потому что это двойной удар. Муж встал на колени, просит простить и говорит, что любит меня и на все пойдет ради того, чтобы сохранить семью. Я же в полной прострации: с одной стороны, не готова снова ему поверить, с другой, понимаю, что я тоже виновата, но он мне никогда не говорил о своих проблемах. Не знаю, что делать…

Комментарий психолога:

Анна Ефремова, психолог «Центра успешных отношений»


— Измена — это, конечно, всегда больно. Понятно и печально, что вы теряете доверие к мужу, но здорово, что не оставляете надежду разобраться в случившемся. Прежде чем решать, что делать, можно подумать о причинах, почему это произошло. Причина любой проблемы — это неудовлетворенность потребностей.

В начале совместной жизни отношения фееричны, через определенное время появляются заботы, связанные с житейскими проблемами, и отношения становятся менее насыщенными, это нормально.

В вашей жизни случился период, когда секс стал малодоступен. Новорожденный ребенок — это всегда стресс, и не только от радости, но и от того, с какой ответственностью сталкивается женщина, от усталости, когда все силы и внимание направлены на заботу о ребенке.

Этот период дополнился волнениями по поводу работы. Вы с мужем дистанцировались друг от друга, стали мало общаться, рассказывать друг другу о себе. Стресс и усталость снижают либидо. На мужчину не хватает времени, а на секс нет сил.

Несовпадение частоты влечения между вами, игнорирование сексуальных желаний для вашего мужа стало, похоже, серьезной проблемой. Недостаток эмоционального и физического контакта повысил напряженность.

Возможно, зная об этом, вы смогли бы отнестись с пониманием к его переживаниям, но по каким-то причинам муж не мог поделиться с вами тем, что не выдерживает дефицита в сексе, и решил свою проблему так, как мог. Это не оправдание его поступка, а возможное прояснение его выбора в невозможности удовлетворить свою потребность по-другому.

Попробуйте оба взять ответственность за развитие отношений, вместе прояснить ситуацию, искренне поговорив о том, что каждому из вас очень нужно в отношениях, какая помощь и забота от другого необходимы. Так вы сможете услышать друг друга и восстановить доверие, вернув близость.

 
 
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Измена мужа с подругой - что-то из некачественных мыльных опер и книжек в мягком переплете, что можно купить у вокзала? Не только. Наша читательница столкнулась с...
 
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