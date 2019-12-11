Пассажирка Nissan погибла в аварии на трассе М1 возле Минска

На 361 километре автодороги М1 в направлении Бреста мужчина пропустил нужный поворот и попытался вернуться задним ходом.
В этой же полосе двигался автомобиль «Фольксваген Пассат». Водитель не смог избежать столкновения и на большой скорости врезался в «Ниссан». От удара «Фольксваген» отбросило в кювет.
В результате ДТП погибла пассажирка «Ниссана», которая находилась на переднем пассажирском месте и не была пристегнута.
Водители и пассажиры «Фольксвагена» - муж, жена и дочь - получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД.