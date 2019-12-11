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Пассажирка Nissan погибла в аварии на трассе М1 возле Минска

12.12.2019 07:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пассажирка Nissan погибла в аварии на трассе М1 возле Минска
МВД Республики Беларусь

На 361 километре автодороги М1 в направлении Бреста мужчина пропустил нужный поворот и попытался вернуться задним ходом.

В этой же полосе двигался автомобиль «Фольксваген Пассат». Водитель не смог избежать столкновения и на большой скорости врезался в «Ниссан». От удара «Фольксваген» отбросило в кювет.

В результате ДТП погибла пассажирка «Ниссана», которая находилась на переднем пассажирском месте и не была пристегнута.

Водители и пассажиры «Фольксвагена» - муж, жена и дочь - получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД. 

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Теги: Брест
 
 
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Трагедия произошла вчера вечером. Водитель «Ниссан Алмера» возвращался домой из аэропорта.
 
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