Пассажирка Nissan погибла в аварии на трассе М1 возле Минска

Источник материала: Аргументы и факты

На 361 километре автодороги М1 в направлении Бреста мужчина пропустил нужный поворот и попытался вернуться задним ходом.

В этой же полосе двигался автомобиль «Фольксваген Пассат». Водитель не смог избежать столкновения и на большой скорости врезался в «Ниссан». От удара «Фольксваген» отбросило в кювет.

В результате ДТП погибла пассажирка «Ниссана», которая находилась на переднем пассажирском месте и не была пристегнута.