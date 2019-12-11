Кредиты со ставкой до 13% годовых. Какие банки предлагают такие варианты

Источник материала: Tut.by

Покупка дорогой бытовой техники, мебели или гаджетов не всегда возможна в один платеж. Порой для этого приходится брать кредит. Ставки по ним в банках сейчас составляют от 7 до 30% годовых. FINANCE.TUT.BY посмотрел, где можно взять кредит наличными подешевле.



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Мы решили рассмотреть самые низкие возможные ставки по потребительским кредитам. Так как кредиты с процентами от 7 до 11% годовых есть только в нескольких банках, мы расширили границы до 13%, чтобы сделать более разнообразную подборку, и дать возможность выбора. Правда, отметим, что сама по себе низкая ставка по кредиту еще не гарантирует, что платить вы будете меньше.

Итак, самая низкая ставка по потребительскому кредиту оказалась в Статусбанке — 7%. Но это только, если оформлять относительно небольшую сумму (до 3 000 руб.) и на срок до 6 месяцев. При оформлении на год процент увеличивается до 12,8%. Если взять 1000 руб. на 6 месяцев, то ежемесячная сумма выплат составит 180,63 руб., то есть за весь срок переплата — 83, 78 руб. (общая сумма — 1083, 78). Еще одна тонкость — необходим медицинский договор страхования, сумма которого должна быть не меньше суммы оформленного кредита, а срок окончания — не раньше даты полного погашения кредита.

Следующую одну из самых низких ставок предлагает Банк «Решение» . Кредит называется «В десяточку» с 10% годовых соответственно. Сумма тоже оформляется небольшая (еще меньше, чем в Статусбанке, — до 1 000 руб.), но на срок до 10 месяцев. Так, если брать 1000 руб. на 10 месяцев, то общая сумма выплат составит 1 048,32 руб., то есть вы переплатите только 48, 32 руб. Но и этот кредит также предоставляется при наличии договора добровольного медицинского страхования или договора на организацию медицинских услуг.

Технобанк предлагает кредит «Да Калядаў» — 10,9% годовых. Условия похожие, как в Статусбанке, — сумма до 3000 руб. на срок до 6 месяцев. Но договор медицинского страхования не нужен. Если оформляете 1000 руб. на полгода, то сумма выплат будет 1031 руб. (172.01 ежемесячно).

В Идея Банке есть кредит «На счастливые моменты» под 11% годовых. Возможная сумма — до 1 000 руб. на срок до 7 месяцев. Зато без справки о доходах и договоров страхования. Если брать 1000 руб. на 7 месяцев, общая сумма выплат составит 1037 руб., итого переплата — 37 руб.

В остальных банках из нашей подборки процентная ставка от 12,68% до 12, 89%. Кроме того, во Франсабанке сейчас проходит акция по кредиту «Возможно все!» — можно взять отсрочку по погашению основного долга по кредиту в течение первых 12 месяцев вместо 3. Это значит, что первый год нужно будет платить только проценты за пользование кредитом. Сумма кредита — до 25 000 на срок от 13 месяцев до 7 лет.

Название банка и кредита Минимальная процентная ставка, сумма и срок кредита Справка о доходах, поручители, отсрочка Банк БелВЭБ «Лагодны» и «Дабрабыт» 1. 12,77% годовых. Сумма от 500 до 22 000 руб. на срок от 2 месяцев до 5 лет. 2. 12.89% годовых. Сумма от 1 000 до 60 000 руб. на срок от 2 до 12 лет. Справка нужна, без поручителей. Отсрочка не предусмотрена. Справка нужна, при сумме до 30 000 руб. — поручительство одного человека, при большей сумме — двух людей. Отсрочка не применяется для клиентов категории Классик, Престиж, Премиум; до 6 месяцев со дня предоставления кредита — для VIP-клиентов. Альфа-Банк Есть вариант кредита наличными и онлайн. Ставка для обоих вариантов — от 12,89% годовых. Сумма кредита наличными: от 1000 до 15 000 руб. на срок от 12 до 60 месяцев. Сумма кредита онлайн: до 5000 руб. на срок от 6 до 24 месяцев. Заявку можно оформить через моб. приложение. Без справки о доходах до 10 000 руб., без поручителей. Отсрочка не предусмотрена. Банк Дабрабыт «На личное» 12, 89% годовых. Сумма кредита: в пределах кредитоспособности; до 20 000 руб. на срок от 6 до до 60 месяцев. Вносить платеж нужно до 16-ого числа ежемесячно, основной долг равными долями, проценты от остатка задолженности. Справка о доходах нужна при сумме больше 10 000 руб., поручитель — от 20 000 руб. Предусмотрена отсрочка на 3 месяца по оплате основного долга. Банк Решение «В десяточку» и «Проще некуда» Кредиты предоставляются при наличии договора на медицинское обслуживание/страхование. 1. 10% годовых, сумма от 300 до 1 000 руб. на срок до 10 месяцев. Срок действия лимита овердрафта — 3 месяца. 2. 12,89% годовых, сумма от 500 до 10 000 руб. на срок от 12 до 48 месяцев. Справка о доходах (если нет опыта кредитования в банках), без поручителей, отсрочка не предусмотрена. Белагропромбанк По кредиту, предоставляемому на текущий срок, — 12,89% годовых, по кредиту, оформленному онлайн — 12,87%, сумма от 100 руб. и без ограничений — зависит от дохода заявителя на срок до 5 лет. До 2 500 руб. — без справки о доходах. При наличии положительной кредитной истории сумму до 10 000 можно оформить без поручителей, в иных случаях — минимум 1 человек. Доход поручителя должен быть выше дохода заявителя в 1,3 раза. Отсрочка не предусмотрена, кроме карты Visa Instant (погашение основного долга возможно через 6 месяцев). Беларусбанк Потребительский кредит и «Интернет-Безналичный» 1. 12,25%-12,89% годовых на срок от 1 до 5 лет, сумма — в пределах кредитоспособности получателя. 2. 12%-12,89% годовых на срок от 1 до 5 лет, сумма — в пределах кредитоспособности получателя, до 10 000 руб. Есть возможность без справок о доходах и поручителей. Отсрочка не предусмотрена. 2. Без справок, поручителей и страховок. Отсрочка не предусмотрена. Идея Банк «На счастливые моменты» и «Национальный» 1. 11% годовых, сумма: от 100 до 1 000 руб. на срок от 2 до 7 месяцев. 2. 12,8% годовых, сумма от 100 до 10 000 руб. на срок от 1 до 42 месяцев. Без справки о доходах, но банк оставляет за собой право потребовать ее от заявителя или другие документы, подтверждающие доход (в случаях, установленных ЛНПА банка). Без поручителей, отсрочка не предусмотрена. МТбанк «Проще простого» 12,89% годовых при оформлении со страховкой. Сумма от 500 до 15 000 руб. на срок до 60 мес. Платежи нужно вносить до 10 числа каждого месяца. Без справки о доходах и поручителей, отсрочка не предусмотрена. Приорбанк Универсальный кредит (на карточку) 12,88% годовых, сумма до 17 400 руб. на срок до 3 лет. Выпуск международной карточки бесплатно. Без справки о доходах — до 5000 руб., без поручителей. Отсрочка не предусмотрена. РРБ-Банк «Ренессанс» или «Доступный плюс» 12,89% годовых. 1. Сумма: до 20 000 руб. на срок до 60 месяцев. 2. Сумма: до 3 000 руб. на срок до 36 месяцев. 1. Справка о доходах или выписка со счета, без поручителей 2. Без справки о доходах и поручителей. Отсрочки не предусмотрены, но в индивидуальном порядке можно написать электронное обращение, которое будет рассматриваться кредитным комитетом, если решение будет положительным стоимость доп. соглашения договора 20 руб. Технобанк Обыкновенный кредит «Лайт» и «Да Калядаў» 1. 12.89% годовых; Сумма — от 100 до 10 000 руб. на срок до 13 месяцев. Оформление кредита не требует поручителей; 2. 10.9% годовых; Сумма: от 100 до 3 000 руб. на срок до 6 месяцев. Справка о доходах нужна, без поручителей Справка о доходах не нужна, без поручителей Отсрочки не предусмотрены. Франсабанк «Возможно все!» 12,68% годовых, сумма до 25 000 руб. на срок от 13 месяцев до 7 лет. Справка нужна. Если возраст кредитополучателя — больше 55 лет, то 5000 до 15 000 руб. требуется поручитель; от 15 000 до 25 000 руб. — поручитель и договор страхования от несчастных случаев и болезней, заключенный на срок не менее 1 года. В рамках акции (до 31.12.2019) предоставляется отсрочка по погашению основного долга по кредиту в течение первых 12 месяцев. Цептер Банк «На удачу» 12,89% годовых, сумма от 1000 руб. на срок до 36 месяцев. Нужна справка о доходах; если сумма от 5000 до 10000 руб., то нужен один поручитель, если больше, то — два. Минимальная среднемесячная зарплата — не менее 500 руб. Отсрочка не предусмотрена. Белинвестбанк «Личный выбор» Ставка до 90 дней (вкл.) — 12,87%, с 91 по 180 день — 12,88%, от 181 дня — 12,89%, сумма — в пределах кредитоспособности получателя, срок от года до 5 лет. Без справки о доходах можно оформить кредит на сумму до 5000 руб., при условии, что ранее были кредиты, и по ним не было просрочек больше 5 дней. До 10 000 руб. не требуются поручители. Отсрочка только при оформлении кредита на карту: 6 месяцев по кредитам на 2 и 3 года и 12 месяцев — по кредитам на 4 и 5 лет. В это время можно погашать только проценты, отсрочка платежей по основному долгу.

Название банка и кредита, справка о доходах, поручители, отсрочка Минимальная процентная ставка, сумма и срок кредита Банк БелВЭБ «Лагодны» и «Дабрабыт» Справка нужна, без поручителей. Отсрочка не предусмотрена. Справка нужна, при сумме до 30 000 руб. — поручительство одного человека, при большей сумме — двух людей. Отсрочка не применяется для клиентов категории Классик, Престиж, Премиум; до 6 месяцев со дня предоставления кредита — для VIP-клиентов. 1. 12,77% годовых. Сумма от 500 до 22 000 руб. на срок от 2 месяцев до 5 лет. 2. 12.89% годовых. Сумма от 1 000 до 60 000 руб. на срок от 2 до 12 лет. Альфа-Банк Без справки о доходах до 10 000 руб., без поручителей. Отсрочка не предусмотрена. Есть вариант кредита наличными и онлайн. Ставка для обоих вариантов — от 12,89% годовых. Сумма кредита наличными: от 1000 до 15 000 руб. на срок от 12 до 60 месяцев. Сумма кредита онлайн: до 5000 руб. на срок от 6 до 24 месяцев. Заявку можно оформить через моб. приложение. Банк Дабрабыт «На личное» Справка о доходах нужна при сумме больше 10 000 руб., поручитель — от 20 000 руб. Предусмотрена отсрочка на 3 месяца по оплате основного долга. 12, 89% годовых. Сумма кредита: в пределах кредитоспособности; до 20 000 руб. на срок от 6 до до 60 месяцев. Вносить платеж нужно до 16-ого числа ежемесячно, основной долг равными долями, проценты от остатка задолженности. Банк Решение «В десяточку» и «Проще некуда» Справка о доходах (если нет опыта кредитования в банках), без поручителей, отсрочка не предусмотрена. Кредиты предоставляются при наличии договора на медицинское обслуживание/страхование. 1. 10% годовых, сумма от 300 до 1 000 руб. на срок до 10 месяцев. Срок действия лимита овердрафта — 3 месяца. 2. 12,89% годовых, сумма от 500 до 10 000 руб. на срок от 12 до 48 месяцев. Белагропромбанк До 2500 руб. — без справки о доходах. При наличии положительной кредитной истории сумму до 10 000 можно оформить без поручителей, в иных случаях — минимум 1 человек. Доход поручителя должен быть выше дохода заявителя в 1,3 раза. Отсрочка не предусмотрена, кроме карты Visa Instant (погашение основного долга возможно через 6 месяцев). По кредиту, предоставляемому на текущий срок, — 12,89% годовых, по кредиту, оформленному онлайн — 12,87%, сумма от 100 руб. и без ограничений — зависит от дохода заявителя на срок до 5 лет. Беларусбанк Потребительский кредит и «Интернет-Безналичный» 1. Есть возможность без справок о доходах и поручителей. Отсрочка не предусмотрена. 2. Без справок, поручителей и страховок. Отсрочка не предусмотрена. 1. 12,25%-12,89% годовых на срок от 1 до 5 лет, сумма — в пределах кредитоспособности получателя. 2. 12%-12,89% годовых на срок от 1 до 5 лет, сумма — в пределах кредитоспособности получателя, до 10 000 руб. Идея Банк «На счастливые моменты» и «Национальный» Без справки о доходах, но банк оставляет за собой право потребовать ее от заявителя или другие документы, подтверждающие доход (в случаях, установленных ЛНПА банка). Без поручителей, отсрочка не предусмотрена. 1. 11% годовых, сумма: от 100 до 1 000 руб. на срок от 2 до 7 месяцев. 2. 12,8% годовых, сумма от 100 до 10 000 руб. на срок от 1 до 42 месяцев. МТбанк «Проще простого» Без справки о доходах и поручителей, отсрочка не предусмотрена. 12,89% годовых при оформлении со страховкой. Сумма от 500 до 15 000 руб. на срок до 60 мес. Платежи нужно вносить до 10 числа каждого месяца. Приорбанк Универсальный кредит (на карточку) Без справки о доходах — до 5000 руб., без поручителей. Отсрочка не предусмотрена. 12,88% годовых, сумма до 17 400 руб. на срок до 3 лет. Выпуск международной карточки бесплатно. РРБ-Банк «Ренессанс» или «Доступный плюс» 1. Справка о доходах или выписка со счета, без поручителей 2. Без справки о доходах и поручителей. Отсрочки не предусмотрены, но в индивидуальном порядке можно написать электронное обращение, которое будет рассматриваться кредитным комитетом, если решение будет положительным стоимость доп. соглашения договора 20 руб. 12,89% годовых. 1. Сумма: до 20 000 руб. на срок до 60 месяцев. 2. Сумма: до 3 000 руб. на срок до 36 месяцев. Технобанк Обыкновенный кредит «Лайт» и «Да Калядаў» 1. Справка о доходах нужна, без поручителей. 2. Справка о доходах не нужна, без поручителей Отсрочки не предусмотрены. 1. 12.89% годовых; Сумма — от 100 до 10 000 руб. на срок до 13 месяцев. Оформление кредита не требует поручителей; 2. 10.9% годовых; Сумма: от 100 до 3 000 руб. на срок до 6 месяцев. Франсабанк «Возможно все!» Справка нужна. Если возраст кредитополучателя — больше 55 лет, то 5000 до 15 000 руб. требуется поручитель; от 15 000 до 25 000 руб. — поручитель и договор страхования от несчастных случаев и болезней, заключенный на срок не менее 1 года. В рамках акции (до 31.12.2019) предоставляется отсрочка по погашению основного долга по кредиту в течение первых 12 месяцев. 12,68% годовых, сумма до 25 000 руб. на срок от 13 месяцев до 7 лет. Цептер Банк «На удачу» Нужна справка о доходах; если сумма от 5000 до 10000 руб., то нужен один поручитель, если больше, то — два. Минимальная среднемесячная зарплата — не менее 500 руб. Отсрочка не предусмотрена. 12,89% годовых, сумма от 1000 руб. на срок до 36 месяцев. Белинвестбанк «Личный выбор» Без справки о доходах можно оформить кредит на сумму до 5000 руб., при условии, что ранее были кредиты, и по ним не было просрочек больше 5 дней. До 10 000 руб. не требуются поручители. Отсрочка только при оформлении кредита на карту: 6 месяцев по кредитам на 2 и 3 года и 12 месяцев — по кредитам на 4 и 5 лет. В это время можно погашать только проценты, отсрочка платежей по основному долгу. Ставка до 90 дней (вкл.) — 12,87%, с 91 по 180 день — 12,88%, от 181 дня — 12,89%, сумма — в пределах кредитоспособности получателя, срок от года до 5 лет.