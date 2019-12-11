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«Павлинка» получит статус нематериальной историко-культурной ценности
12.12.2019 08:55 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Статус историко-культурной ценности получат также традиции весенних хороводов на Пасху и на пасхальной неделе, проводов зимы в деревне Пинковичи Пинского района, колядный обряд "Конікі" в Давид-Городке Столинского района Брестской области.
Государственный список историко-культурных ценностей пополнят традиции приготовления уникального торта банкухи в городском поселке Порозово Гродненской области и создания ковров - картин из соломки на черном полотне, сообщает
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Предложение о наделении статусом историко-культурной ценности театрального феномена спектакля «Паўлінка» поддержала Белорусская республиканская...
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