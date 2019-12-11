ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Павлинка» получит статус нематериальной историко-культурной ценности

12.12.2019 08:55 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Павлинка» получит статус нематериальной историко-культурной ценности
БЕЛТА

Статус историко-культурной ценности получат также традиции весенних хороводов на Пасху и на пасхальной неделе, проводов зимы в деревне Пинковичи Пинского района, колядный обряд "Конікі" в Давид-Городке Столинского района Брестской области.

Государственный список историко-культурных ценностей пополнят традиции приготовления уникального торта банкухи в городском поселке Порозово Гродненской области и создания ковров - картин из соломки на черном полотне, сообщает БЕЛТА

«Павлинка» получит статус нематериальной историко-культурной ценности
Театральный фестиваль «Гоголь на Каляды» пройдет 16- 18 декабря в Минске
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложение о наделении статусом историко-культурной ценности театрального феномена спектакля «Паўлінка» поддержала Белорусская республиканская...
 
Новости дня
Новости разные
 
В районе пройдут «прямые телефонные линии» и приемы граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика