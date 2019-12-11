|
После силового приема Овечкина арбитра увезли в больницу
Источник материала: Tut.by
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился мощным силовым приемом против судьи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона»,
Россиянин сделал это случайно, но арбитру пришлось покинуть лед.
Инцидент случился в начале третьего периода. Арбитр Джон Макайзек после этого был доставлен в больницу.
В итоге «Вашингтон» выиграл со счетом 3:2, Овечкин результативными баллами в ней не отметился.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)