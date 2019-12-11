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После силового приема Овечкина арбитра увезли в больницу

12.12.2019 09:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился мощным силовым приемом против судьи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона», пишет allhockey.ru.

Россиянин сделал это случайно, но арбитру пришлось покинуть лед.

Инцидент случился в начале третьего периода. Арбитр Джон Макайзек после этого был доставлен в больницу.

В итоге «Вашингтон» выиграл со счетом 3:2, Овечкин результативными баллами в ней не отметился.

 
 
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Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».
 
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