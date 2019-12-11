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Баланс поставок нефти из России подписан в объеме 24 млн тонн
12.12.2019 09:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Индикативный баланс поставок российской нефти в Беларусь подписан. Баланс согласован в размере 24 млн т нефти», - сообщает
В «Белнефтехиме» обратили внимание: до 15 ноября того года, на который определяется баланс, стороны могут внести в него изменения.
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Подписание с РФ нефтяного баланса на 2020 год подтвердили в «Белнефтехиме».
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