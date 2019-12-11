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Перенос рабочих дней в паспортном столе

12.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В отделении по гражданству и миграции Горецкого РОВД переносятся рабочий день со 2 января 2020 года (четверг) на 30 декабря 2019 года (понедельник).

 

Перенос рабочих дней в паспортном столе

 

Более подробную информацию можно получить по телефону 5-88-60.


 
 
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  В отделении по гражданству и миграции Горецкого РОВД переносятся рабочий день со 2 января 2020 года (четверг) на 30 декабря 2019 года (понедельник).     Более подробную...
 
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