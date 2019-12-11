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Соболенко и Саснович заявлены на Australian Open-2020

12.12.2019 09:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Азаренко в старт-листе отсутствует.

Появился старт-лист первого в сезоне турнира "Большого шлема" — Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне (20 января — 3 февраля). В него вошли лишь две белоруски — Арина Соболенко (N 11 ВТА) и Александра Саснович (67).

Двукратная победительница этого турнира Виктория Азаренко (50) среди участниц "Australian Open" отсутствует, сообщает твиттер Boticcelli.
 
 
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Азаренко в старт-листе отсутствует.
 
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