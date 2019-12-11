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«Динамо» Минск — «Локомотив»: вход для болельщиков с коврами будет бесплатным

12.12.2019 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вход для болельщиков с коврами будет организован через партер.

"Динамо" поддержало инициативу своего болельщика и игрока World of Tanks.

Она посвящена появлению в игре камуфляжа для танка в виде классического советского ковра. Минчанин предложил другим игрокам World of Tanks поддержать команду 17 декабря на матче "зубров" с "Локомотивом", передает pressball.by.

"Динамо" поддержало инициативу и объявило для болельщиков ряд бонусов. Гости, пришедшие на "Минск-Арену" с коврами размером от 1х1,5 м, получат бесплатный пригласительный на матч и возможность попасть на фотосессию с игроками "Динамо".


Вход для болельщиков с коврами будет организован через партер (под главной лестницей "Минск-Арены"). Там участникам акции в поддержку клуба будут вручены пригласительные билеты на игру на специальный сектор. После окончания матча болельщики с коврами будут приглашены на игровую площадку, где состоится флэш-моб, фотосессия с хоккеистами "Динамо" Мн и вручение внутриигровых подарков от World of Tanks.

Матч "Динамо" Мн — "Локомотив" состоится во вторник, 17 декабря, в 19:00.
 
Теги: Минск
 
 
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Вход для болельщиков с коврами будет организован через партер.
 
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