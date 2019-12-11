Финляндия и Эстония запустили газопровод Balticconnector

"Европейская правда" со ссылкой на Delfi. Об этом сообщаетсо ссылкой на





Газовое сообщение открыли президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Финляндии Саули Нийнистё.





Длина подводной части Balticconnector от Палдиски до финского Инкоо составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.





Газ будут транспортировать между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат. После завершения работы над газовыми коннекторами между Литвой и Польшей местный газовый рынок больше не будет зависеть от поставок российского "Газпрома".









"Когда мы начали открывать рынок, цена на газ составляла 40 евро, и мы платили Газпрому примерно на 10 евро выше уровня цен в Западной Европе. Сегодня цена на газ составляет около 15 евро, и мы можем купить газ по той же цене, что и в Западной Европе. И именно поэтому мы разработали газовый рынок и инфраструктуру - чтобы создать региональный газовый рынок, открытый для конкуренции со многими игроками рынка", - пояснил председатель правления эстонской компании Elering Таами Вескимяги.





Общая стоимость проекта с учетом работ по укреплению газопровода между Эстонией и Латвией составит около 300 млн евро, из них более 200 млн евро в проект вкладывает ЕС.