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Финляндия и Эстония запустили газопровод Balticconnector

12.12.2019 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 декабря на торжественных церемониях, проходивших одновременно в Палдиски и Хельсинки, открыли эстонско-финский общий газопровод Balticconnector.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Газовое сообщение открыли президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Финляндии Саули Нийнистё.

Длина подводной части Balticconnector от Палдиски до финского Инкоо составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.

Газ будут транспортировать между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат. После завершения работы над газовыми коннекторами между Литвой и Польшей местный газовый рынок больше не будет зависеть от поставок российского "Газпрома".


 "Когда мы начали открывать рынок, цена на газ составляла 40 евро, и мы платили Газпрому примерно на 10 евро выше уровня цен в Западной Европе. Сегодня цена на газ составляет около 15 евро, и мы можем купить газ по той же цене, что и в Западной Европе. И именно поэтому мы разработали газовый рынок и инфраструктуру - чтобы создать региональный газовый рынок, открытый для конкуренции со многими игроками рынка", - пояснил председатель правления эстонской компании Elering Таами Вескимяги.

Общая стоимость проекта с учетом работ по укреплению газопровода между Эстонией и Латвией составит около 300 млн евро, из них более 200 млн евро в проект вкладывает ЕС.
 
 
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11 декабря на торжественных церемониях, проходивших одновременно в Палдиски и Хельсинки, открыли эстонско-финский общий газопровод Balticconnector.
 
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