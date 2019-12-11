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Генеральный прокурор Литвы подал в суд на государство

12.12.2019 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис подал в суд на государство и просит взыскать с него не только моральный ущерб, но и надбавки за работу в ненормальных условиях, в общей сложности несколько десятков тысяч евро.

Об этом сообщает Delfi.

Дело связано с тем, что в 2003 году в Укмергском суде, где работал Пашилис, обнаружили большое количество ртути - около 200 мл и три цветочных горшка со ртутью. Исследования показали, что концентрация ртути в коридорах здания превышала максимально допустимую.

После этого в декабре 2012 года во время работ по починке сигнализации из стены начала течь ртуть. В общей сложности пожарные-спасатели собрали 2,7 кг ртути. Было начато расследование дела в связи с терактом. В организме работников суда и других постоянных посетителей (прокуроров и адвокатов) обнаружили ртуть. У работников появились симптомы заболеваний, связанных с отравлением ртутью.


Вместе с генпрокурором в суд обратились еще 13 человек – все они, как и Пашилис, раньше работали или до сих пор работают в Укмергском суде.

По словам адвоката, 14 истцов в общей сложности просят присудить им компенсацию в размере несколько сот тысяч евро (один истец просит компенсировать 100 000 евро).
 
 
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Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис подал в суд на государство и просит взыскать с него не только моральный ущерб, но и надбавки за работу в ненормальных...
 
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