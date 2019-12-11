Пострадавший в аварии с участием ГАИ таксист из Бреста добился компенсации от милиции

Источник материала: Tut.by

12 декабря суд Московского района Бреста огласил решение по гражданскому иску брестчанина Дмитрия Муцы о взыскании денежной компенсации морального вреда, причиненной ему в результате ДТП со служебным автомобилем ГАИ.



Пострадавший в ДТП Дмитрий. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Суд решил удовлетворить исковые требования Дмитрия и постановил, что УВД должно выплатить ему 6 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также возместить расходы на адвоката — 1125 рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Столкновение такси с автомобилем ГАИ произошло 16 марта на проспекте Республики в Бресте. Дмитрий на Toyota выехал на разрешающий сигнал светофора на перекресток, где в правую сторону его автомобиля врезалась патрульная машина ГАИ с включенными маячками.

Видео: Онлайн Брест, vk.com

В аварии пострадал таксист . Он получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы. В больнице Дмитрий провел 21 день. Эксперт посчитал полученные травмы менее тяжкими телесными повреждениями.

Видео: Виртуальный Брест

Проверку по факту ДТП проводил СК, который выяснил, что водитель такси не располагал технической возможностью предотвратить столкновение. При этом в действиях водителя автомобиля оперативного назначения выявилось несоответствие пункту 25 ПДД, который разрешает инспекторам отступать от требований светофоров, но только при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

«Данное несоответствие, с технической точки зрения, находится в причинной связи с дорожно-транспортным происшествием», — решили в СК.

Таким образом, в действиях инспектора имеются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения). Однако уголовные дела по этой статье относятся к частному обвинению, то есть возбуждаются не следователем или прокурором, а по жалобе потерпевшего. С таким заявлением в суд пострадавший в аварии Дмитрий пока не обращался.