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Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе
12.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Международный день танго празднуют 11 декабря. Замечательный и страстный праздник танца и музыки, где полно эмоций, темперамента отмечается в день рождения аргентинского певца, музыканта, киноактера и «короля танго» Карлоса Гарделя.
Танго – танец-импровизация, в котором важно умение партнеров чувствовать друг друга. Невозможно оставаться равнодушным, наблюдая за танцующей парой, ведь это не просто движения, а настоящая жизнь со страстью, любовью и ревностью. Танго дарит людям «второе дыхание».
Брестчане тоже присоединились к празднованию. В ЦУМе в сопровождении живой музыки закружились пары под композицию «El Choclo» – самого первого аргентинского танго, которое стало известно за пределами Аргентины и разошлось по всему миру, став одной из самых популярных мелодий в музыкальной истории человечества.
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Международный день танго празднуют 11 декабря. Замечательный и страстный праздник танца и музыки, где полно эмоций, темперамента отмечается в день рождения...
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