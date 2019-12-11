ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

12.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Международный день танго празднуют 11 декабря. Замечательный и страстный праздник танца и музыки, где полно эмоций, темперамента отмечается в день рождения аргентинского певца, музыканта, киноактера и «короля танго» Карлоса Гарделя.

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Танго – танец-импровизация, в котором важно умение партнеров чувствовать друг друга. Невозможно оставаться равнодушным, наблюдая за танцующей парой, ведь это не просто движения, а настоящая жизнь со страстью, любовью и ревностью. Танго дарит людям «второе дыхание».

Брестчане тоже присоединились к празднованию. В ЦУМе в сопровождении живой музыки закружились пары под композицию «El Choclo» – самого первого аргентинского танго, которое стало известно за пределами Аргентины и разошлось по всему миру, став одной из самых популярных мелодий в музыкальной истории человечества.

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе
Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Международный день танго празднуют 11 декабря. Замечательный и страстный праздник танца и музыки, где полно эмоций, темперамента отмечается в день рождения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Болит спина: можно ли идти в зал, на йогу или массаж? Отвечает врач-невролог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские свитеры с горлом в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика