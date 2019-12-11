Брестчане отметили Международный день танго флешмобом в ЦУМе

Источник материала: Виртуальный Брест

Международный день танго празднуют 11 декабря. Замечательный и страстный праздник танца и музыки, где полно эмоций, темперамента отмечается в день рождения аргентинского певца, музыканта, киноактера и «короля танго» Карлоса Гарделя.





Танго – танец-импровизация, в котором важно умение партнеров чувствовать друг друга. Невозможно оставаться равнодушным, наблюдая за танцующей парой, ведь это не просто движения, а настоящая жизнь со страстью, любовью и ревностью. Танго дарит людям «второе дыхание».

Брестчане тоже присоединились к празднованию. В ЦУМе в сопровождении живой музыки закружились пары под композицию «El Choclo» – самого первого аргентинского танго, которое стало известно за пределами Аргентины и разошлось по всему миру, став одной из самых популярных мелодий в музыкальной истории человечества.































































































