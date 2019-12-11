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В Беловежской пуще пройдет зимняя онлайн-трансляция с птичьей кормушки

12.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 1 декабря и до конца зимы можно наблюдать за птицами, которые остались на зиму в уснувшем лесу. В Беловежской пуще началась зимняя онлайн-трансляция с птичьей кормушки. 
Исключительная для Беларуси возможность появилась благодаря сайту «Птушкі штодня», экоагроусадьбе «Угляны» в одноименной пущанской деревушке, а также Александру Миничу, члену общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

В Беловежской пуще пройдет зимняя онлайн-трансляция с птичьей кормушки

Каждый день можно видеть представителей орнитофауны, которые прилетают лакомиться на онлайн-кормушку, либо летают возле нее. Чтобы захватить и последнее дыхание осени, в этом году наша трансляция началась немного раньше. В декабре «зрителей» очаруют зимние природные пейзажи с реки Лесная на юге Беловежской пущи (которые к тому же динамично меняются). Ну и, конечно же, пущанские птицы, которых в прошлые годы насчитывали до 15 видов.

В Беловежской пуще пройдет зимняя онлайн-трансляция с птичьей кормушки

Уже успели отметиться два вида синиц – седая и большая, регулярно наведываются зеленушки и полевые воробьи. В водных течениях то и дело появляются лебеди-шипун и серая цапля. Голубой молнией пролетает то вверх, то вниз по течению реки красавец-зимородок. Впереди зима, и новые виды птиц! Весьма вероятно, что именно вам удастся их увидеть и зафиксировать во время зимней трансляции.

Подкормка птиц зимой в Беларуси имеет сравнительно давнюю традицию (не менее 80 лет), а вот наблюдать за ними с помощью интернета и гаджетов в Беловежской пуще можно только три года. И с первой зимы на наших птиц смотрят в 62 странах мира!
Мягкой зимы нашим пущанским птицам! Приятного просмотра!

 
 
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  С 1 декабря и до конца зимы можно наблюдать за птицами, которые остались на зиму в уснувшем лесу. В Беловежской пуще началась зимняя онлайн-трансляция с птичьей...
 
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