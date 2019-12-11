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В Беловежской пуще пройдет зимняя онлайн-трансляция с птичьей кормушки
12.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 1 декабря и до конца зимы можно наблюдать за птицами, которые остались на зиму в уснувшем лесу. В Беловежской пуще началась зимняя
Уже успели отметиться два вида синиц – седая и большая, регулярно наведываются зеленушки и полевые воробьи. В водных течениях то и дело появляются лебеди-шипун и серая цапля. Голубой молнией пролетает то вверх, то вниз по течению реки красавец-зимородок. Впереди зима, и новые виды птиц! Весьма вероятно, что именно вам удастся их увидеть и зафиксировать во время зимней трансляции.
Подкормка птиц зимой в Беларуси имеет сравнительно давнюю традицию (не менее 80 лет), а вот наблюдать за ними с помощью интернета и гаджетов в Беловежской пуще можно только три года. И с первой зимы на наших птиц смотрят в 62 странах мира!
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С 1 декабря и до конца зимы можно наблюдать за птицами, которые остались на зиму в уснувшем лесу. В Беловежской пуще началась зимняя онлайн-трансляция с птичьей...
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