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Белорусский сахар в России продают вдвое дешевле, чем на родине

12.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусский сахар в России продают по цене значительно ниже, чем на родине.

Белорусский сахар в России продают вдвое дешевле, чем на родине

В магазине российской торговой сети "Магнит" в Санкт-Петербурге журналисты телеканала "Белсат" увидели сахар Жабинковского сахарного завода. 1 кг сахара стоит на российские деньги 24 рубля 90 копеек. В пересчёте на белорусские это только 83 копейки.

В Беларуси цены на сахар регулируются с 2018 года Министерством антимонопольного регулирования и торговли. С 1 октября 2019-го 1 килограмм сахара в магазине не может стоить менее 1,5 рубля.

Получается, что белорусский сахар в Беларуси стоит почти вдвое дороже, чем в России.

Белорусский сахар в России продают вдвое дешевле, чем на родине

Сахар в Беларуси / Белсат

 
 
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  Белорусский сахар в России продают по цене значительно ниже, чем на родине. В магазине российской торговой сети "Магнит" в Санкт-Петербурге журналисты...
 
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