Белорусский сахар в России продают вдвое дешевле, чем на родине

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусский сахар в России продают по цене значительно ниже, чем на родине.





В магазине российской торговой сети "Магнит" в Санкт-Петербурге журналисты телеканала "Белсат" увидели сахар Жабинковского сахарного завода. 1 кг сахара стоит на российские деньги 24 рубля 90 копеек. В пересчёте на белорусские это только 83 копейки.

В Беларуси цены на сахар регулируются с 2018 года Министерством антимонопольного регулирования и торговли. С 1 октября 2019-го 1 килограмм сахара в магазине не может стоить менее 1,5 рубля.

Получается, что белорусский сахар в Беларуси стоит почти вдвое дороже, чем в России.





Сахар в Беларуси / Белсат