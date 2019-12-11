|
Белорусский сахар в России продают вдвое дешевле, чем на родине
12.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Белорусский сахар в России продают по цене значительно ниже, чем на родине.
В магазине российской торговой сети "Магнит" в Санкт-Петербурге журналисты телеканала "Белсат"
В Беларуси цены на сахар регулируются с 2018 года Министерством антимонопольного регулирования и торговли. С 1 октября 2019-го 1 килограмм сахара в магазине не может стоить менее 1,5 рубля.
Получается, что белорусский сахар в Беларуси стоит почти вдвое дороже, чем в России.
Сахар в Беларуси / Белсат
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский сахар в России продают по цене значительно ниже, чем на родине. В магазине российской торговой сети "Магнит" в Санкт-Петербурге журналисты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)