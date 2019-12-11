ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 100 юных спортсменов пройдут отборочный этап волейбольной лиги "Мяч над сеткой" в Бресте

12.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Отборочный этап республиканского первенства детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" пройдет в Бресте с 12 по 15 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Более 100 юных спортсменов пройдут отборочный этап волейбольной лиги "Мяч над сеткой" в Бресте

В соревнованиях участвуют девять команд. Это воспитанники спортивных школ, центров олимпийского резерва, центров физического воспитания и спорта из Гомеля, Минска, Бреста, Гродно, Бобруйска, Пинска, Солигорска и Могилева. Одним из фаворитов первенства считается столичная команда РГУОР-2005 - сборная Республиканского государственного училища олимпийского резерва.

Игры пройдут на площадках спортивных комплексов "Олимп" и "Виктория". Всего состоятся 20 матчей. Команды сыграют по кругу по схеме "каждый с каждым". Победитель определится по наибольшему количеству набранных во встречах очков.

Детско-юношеская волейбольная лига "Мяч над сеткой" проходит под эгидой Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации волейбола. "Соревнования проводятся с целью выявления перспективных спортсменов в раннем возрасте, для будущего отбора в юниорские сборные команды. Кроме того, дети получают отличную игровую практику. Для них это важно и в психологическом плане - выйти на площадку и выстоять против соперника, где-то даже перебороть себя", - отметила пресс-секретарь Белорусской федерации волейбола Мария Черепович.

Брест принимает второй тур ДЮВЛ из четырех предварительных. Перед этим был Минск, следующие этапы лиги в своих возрастных группах пройдут в Солигорске и Могилеве. Сильнейшие команды среди юных волейболистов определятся в итоговом финальном туре, который пройдет в апреле 2020 года.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Отборочный этап республиканского первенства детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" пройдет в Бресте с 12 по 15 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Болит спина: можно ли идти в зал, на йогу или массаж? Отвечает врач-невролог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • футболка поло с длинным рукавом в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика