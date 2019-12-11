212-килограммовому бойцу оторвали бицепс во время поединка

Источник материала: Tut.by

Денис Вильданов, бывший пауэрлифтер и игрок в амфут, который не так давно дебютировал в MMA, получил серьезную травму — силач оторвал бицепс, пишет eurosport.

Видео, как ему оказывают медицинскую помощь, Вильданов опубликовал на своей страничке в инстаграме. Отрыв бицепса — редкая травма у спортсменов, которая случается в результате резкого толчка или рывка. По словам Дениса, он получил повреждение во время очередного боя.

Напомним, Денис Вильданов дебютировал в смешанных единоборствах в конце октября. 31-летний Вильданов, чей вес составляет 212 кг, провел поединок с 29-летним Арнольдом Величко, весящим 146 кг.

Их поединок продлился всего 20 секунд. Вильданов успешно провел джеб, затем прижал соперника и добил его.