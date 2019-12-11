15 идей сладких подарков от минских кондитеров. Много пряников, но не только они

Источник материала: Tut.by

Имбирные пряники, шоколадные шары и домашняя колбаса. GO.TUT.BY посмотрел, какие хэнд-мейд сладости готовят к Новому году минские кондитеры.

Много пряничных мышат

Больше всего пряников в честь символа наступающего года — с мышонком. Их делают в совершенно разных вариантах — и с сыром, и с сытыми персонажами, и с бокалом игристого. Цены разные: от 7 рублей за мышонка до 28 рублей за набор пряников. Приводим лишь небольшую часть пряничного изобилия.