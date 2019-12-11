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15 идей сладких подарков от минских кондитеров. Много пряников, но не только они

12.12.2019 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Имбирные пряники, шоколадные шары и домашняя колбаса. GO.TUT.BY посмотрел, какие хэнд-мейд сладости готовят к Новому году минские кондитеры.

Много пряничных мышат

Больше всего пряников в честь символа наступающего года — с мышонком. Их делают в совершенно разных вариантах — и с сыром, и с сытыми персонажами, и с бокалом игристого. Цены разные: от 7 рублей за мышонка до 28 рублей за набор пряников. Приводим лишь небольшую часть пряничного изобилия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Торты

 
 
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Обзор для тех, кто уже готовится к большой новогодней закупке подарков. Здесь они вкусные.
 
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