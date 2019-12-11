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В Орше столкнулись Chevrolet и Hover. В одной из машин зажало пассажирку, ей помогали спасатели
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло вечером 11 декабря на улице Чкалова в Орше,
Столкнулись Chevrolet Lacetti и Hover.
В Chevrolet заблокировало 39-летнюю пассажирку.
Работники МЧС достали женщину и передали медикам. С травмами ее отвезли в больницу.
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ДТП произошло вечером 11 декабря на улице Чкалова в Орше.
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