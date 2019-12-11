Болит спина: можно ли идти в зал, на йогу или массаж? Отвечает врач-невролог

Источник материала: Tut.by

Что делать, если во время или после занятий спортом заболела спина? Врач-невролог высшей квалификационной категории, заведующая неврологическим отделением 10-й городской клинической больницы Ольга Дрик отвечает на «Простой вопрос» .

Фото: из личного архива

— Если вы испытываете болевой синдром на тренировках — нужно задуматься. Одно дело, когда вы прорабатываете мышцу и чувствуете, что в ней возникло жжение, это ощущение допустимо. Если же вы делаете жим и он сопровождается болью в позвоночнике или при тяге руками «постреливает» в шею — это не норма. Движения как на занятиях, так и в повседневной жизни должны быть безболезненными.

Если вы испытываете острую боль в спине — не можете повернуться, согнуться — следует исключить все физические нагрузки, включая посещение тренажерного зала, бассейн, пилатес, йогу, массаж. Порой люди в этом состоянии ищут легкие пути и начинают ходить к мануальным терапевтам, на различные вытяжки — это может усугубить проблему. Стабилизировать состояние поможет лечение, назначенное врачом-неврологом. После того как пройдет острая фаза боли, человеку нужно вернуться к активности, но в меру возможностей — выполнять движения в пределах болевого синдрома, комплекс лечебной гимнастики. Возвращаться к занятиям в зале желательно под наблюдением профессионального инструктора или врача-реабилитолога.



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Человека могут мучить постоянные боли в спине — часто их называют «остеохондрозом». Нужно понимать, что остеохондроз — нормальное возрастное изменение позвоночника, которое происходит в той или иной степени у каждого человека. Обычно болевой синдром возникает при воспалении межпозвонковых суставов, при выпячивании диска (грыжа), который может давить на расположенные рядом нервы. Это сопровождается попытками организма удержать позвоночник от смещения при помощи мышц, что проявляется спазмом и болью. Играют роль и другие факторы — в том числе бытовые (например, если вы неудобно спите или не разгибаясь сидите за рабочим столом). В начале боль носит защитный характер и может появиться в случае нагрузок или резких движений. Только потом она переходит в разряд патологической.

В любом случае, физическая нагрузка показана всем — даже пациентам после лечения серьезных заболеваний позвоночника. Но комплекс упражнений должен подбираться индивидуально вместе со специалистом в соответствии с вашими физическим возможностями.

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