Источник материала: Новости Волковыска

Работа в офисе и малоподвижный образ жизни так или иначе могут сказаться на вашей фигуре. Наши советы помогут вам держать себя в форме и не набирать лишних килограмм.

✅ Без фаст-фуда

Возьми за правило питаться только полезной пищей. Лучше всего, готовить обед и перекусы самостоятельно, ведь тогда вы точно знаете, что у вас в тарелке. А конфеты и печенье к чаю можно легко заменить сухофруктами и орехами.

✅ Много воды

В день надо пить хотя бы два литра жидкости. Это полезно не только для фигуры, но и для кожи и организма в целом. Чтобы не забывать пить воду, можно поставить бутылку на рабочем столе, как напоминание.

✅ Регулярные перерывы

При сидячей работе старайтесь побольше вставать и двигаться. Это не так сложно, как кажется. Главное не засиживаться в кресле больше, чем на 3 часа. К тому же, постоянные перерывы повысят вашу работоспособность, ведь мозг не будет пренапрягаться.

✅ Полчаса спорта

Всего 30 минут нагрузок помогут держать тело в форме и поддерживать тонус мышц. Не нужно посещать спортзал, достаточно, например, ходить на работу пешком или отказаться от лифта.