Работа в офисе и малоподвижный образ жизни так или иначе могут сказаться на вашей фигуре. Наши советы помогут вам держать себя в форме и не набирать лишних килограмм.
✅ Без фаст-фуда
Возьми за правило питаться только полезной пищей. Лучше всего, готовить обед и перекусы самостоятельно, ведь тогда вы точно знаете, что у вас в тарелке. А конфеты и печенье к чаю можно легко заменить сухофруктами и орехами.
✅ Много воды
В день надо пить хотя бы два литра жидкости. Это полезно не только для фигуры, но и для кожи и организма в целом. Чтобы не забывать пить воду, можно поставить бутылку на рабочем столе, как напоминание.
✅ Регулярные перерывы
При сидячей работе старайтесь побольше вставать и двигаться. Это не так сложно, как кажется. Главное не засиживаться в кресле больше, чем на 3 часа. К тому же, постоянные перерывы повысят вашу работоспособность, ведь мозг не будет пренапрягаться.
✅ Полчаса спорта
Всего 30 минут нагрузок помогут держать тело в форме и поддерживать тонус мышц. Не нужно посещать спортзал, достаточно, например, ходить на работу пешком или отказаться от лифта.