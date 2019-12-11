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Опрос показал, что «зумеры» не умеют определять время по часам

12.12.2019 11:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, представители так называемого поколения Z, все чаще затрудняются определить время по традиционным часам со стрелками. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный социологической компанией YouGov, пишет ТАСС со ссылкой на The Times.


Фото: burst.shopify.com

Результаты исследования, в котором приняло участие более 2 тыс. человек разных возрастов, показали, что лишь половина представителей поколения Z без труда сможет определить, который час, не подглядев в свои смартфоны или планшеты.

Что же касается миллениалов, которые относятся к поколению Y, и чей возраст на данный момент достигает 25−34 лет, то в этой группе лишь каждый пятый признался, что испытывает сложности с определением времени по циферблату с часовой и секундной стрелками. При этом только 4% людей старшего поколения в возрасте свыше 50 лет сталкиваются с подобной проблемой.

Как утверждают социологи, собранные данные показывают, что в недалеком будущем людей, способных определить время по классическим часам, можно будет пересчитать по пальцам. Ведь миллениалы уже в подростковом возрасте стали свидетелями активного развития электронных технологий, а поколение Z, заставшее самый разгар цифрового бума, просто не может представить свою жизнь без современных гаджетов.

Такие тенденции вызывают определенную обеспокоенность у производителей традиционных часов. Повсеместное распространение смартфонов и смарт-часов приводит к ежегодному сокращению часового рынка. «Представители поколения Z — наши будущие премьер-министры, учителя и доктора. Если они не смогут определить время, пока их телефоны будут стоять на подзарядке, это может стать настоящей проблемой», — предупредил основатель британской часовой компании The Marloe Watch Company Оливер Гофф.

 
 
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Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, представители так называемого поколения Z, все чаще затрудняются определить время по традиционным часам со стрелками.
 
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